Der letzte Song der Beatles, „Now and Then„, dessen Fertigstellung vierzig Jahre dauerte, ist jetzt auf Apple Music zu hören. Apple-CEO Tim Cook äußerte sich in den sozialen Medien sehr erfreut über die Veröffentlichung des Songs. Der mithilfe von Künstlicher Intelligenz optimierte Song bildet den Abschluss einer historischen musikalischen Reise, die mit einem langjährigen Rechtsstreit zwischen Apple und dem Label der Beatles begann. Der Rechtsstreit wurde im Jahr 2007 beigelegt, was die Weichen für die Veröffentlichung von „Now and Then“ gestellt hatte.

Die Reise von „Now and Then“

Die jüngste Ergänzung der Beatles auf Apple Music markiert einen bedeutenden Moment für Fans und die Musikindustrie. „Now and Then“ hat seinen Ursprung in einem Demo von John Lennon aus seinen letzten Lebensjahren. Das Demoband war Teil einer Sammlung, die auch „Free as a Bird“ und „Real Love“ enthielt, die in den 1980er Jahren veröffentlicht wurden. Ursprünglich war die Qualität der „Now and Then“-Aufnahme zu schlecht für eine Veröffentlichung. Dank der Fortschritte in der KI-Technologie konnten die Techniker nun Lennons Gesang aus dem Original-Demo isolieren und einen neuen Track erstellen.

Die Veröffentlichung auf Apple Music bringt „Now and Then“ zusammen mit dem ersten Song der Beatles, „Love Me Do“, und symbolisiert so den Weg der Band in die Zukunft. Paul McCartney reflektierte über den digitalen Wandel der Band und betonte die anhaltende Zuneigung zur Musik der Beatles in der modernen Ära.

A song 40 years in the making — @thebeatles’ ‚Now and Then’ is available on Apple Music today!https://t.co/U9zdJC9eKd — Tim Cook (@tim_cook) November 2, 2023

Tim Cooks Würdigung der Veröffentlichung des Songs unterstreicht die kulturelle Bedeutung der Musik der Beatles. Seine Anerkennung bedeutet auch das Ende eines historischen Bogens, der mit Unternehmensstreitigkeiten begann und mit einer Feier zeitloser Musik auf einer modernen Plattform endete.