Apple TV+ hat eine Reihe von fiktiven Nachrichtenclips veröffentlicht, um die Zeit zwischen den Staffeln 3 und 4 von „For All Mankind“ zu überbrücken. Diese 15-minütige Zusammenstellung dient als Vorgeschmack auf die kommende Staffel, die am 10. November Premiere feiert. Die Clips sind eine kreative Mischung aus der alternativen Geschichte der Serie sowie realen Ereignissen und bieten eine einzigartige Zusammenfassung und einen Blick auf die zukünftigen Episoden.

Vorbereitung auf Staffel 4 von „For All Mankind“

Die Fans von „For All Mankind“ können sich auf eine neue Erfahrung freuen, während sie auf Staffel 4 warten. Die Serie, die in einer Welt spielt, in der das Wettrennen im Weltraum weitergeht, springt in die 2000er Jahre. Der Schwerpunkt liegt auf den internationalen Spannungen rund um den Asteroidenabbau.

Um die Zuschauer auf die Serie einzustimmen, hat Apple TV+ eine Video-Timeline mit den wichtigsten Ereignissen zwischen 1996 und 2001 im Universum der Serie erstellt. Dazu gehört auch der Sieg des fiktiven schwulen Präsidenten bei der Wiederwahl, der von einem unwahrscheinlichen politischen Verbündeten unterstützt wird, was die komplexe Geschichte der Serie verdeutlicht.

Die veröffentlichten Clips rekapitulieren nicht nur die vergangenen Staffeln, sondern fügen sich auch in Segmente mit der Bezeichnung „The Real History“ ein. Sie bieten einen Kontext, indem sie die Ereignisse der Serie mit tatsächlichen historischen Momenten kontrastieren. So wird beispielsweise die Darstellung eines offen schwulen Präsidenten in den 90er Jahren mit der „Don’t ask don’t tell“-Politik im wirklichen Leben gegenübergestellt. Diese lehrreiche Wendung am Ende eines jeden Clips verbindet die alternative Realität mit unserer eigenen und bereichert das Seherlebnis.

Die Vorfreude auf „For All Mankind“ ist groß, und die neuen Clips hat sie bei uns noch gesteigert. Die fiktiven Nachrichtenbeiträge sind ein Beweis für das Engagement von Apple TV+ für packendes Storytelling. Als Apple TV+ Abonnent könnt ihr die Inhalte auf der Landing Page der Serie abrufen und in die einzigartige Welt von „For All Mankind“ eintauchen, bevor die vierte Staffel am 10. November startet. Anschließend folgen immer freitags bis zum 12. Januar 2024 neue Folgen.

Der erste offizielle Trailer erschien letzten Monat und zeigt einen alternden Ed Baldwin (Joel Kinnaman) an der Seite von Danielle Poole (Krys Marshall) auf einer entwickelten Mars-Basis. Hier der offizielle Trailer zu Staffel 4: