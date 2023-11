Trotz eines erfolgreichen Jahres mit Hardware-Veröffentlichungen, einschließlich der Einführung der M3 Mac-Modelle, hat Apple nicht alle Produkte veröffentlicht, die wir erwartet haben. So weist Mark Gurman in seinem „Power On“-Newsletter auf das Fehlen neuer Modelle in den Bereichen iPad sowie AirPods hin und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2024.

iPad und AirPods: Ein ruhiges Jahr 2023

Apple hat sein Hardware-Programm für 2023 mit der Einführung der M3 Mac-Modelle während des „Scary Fast“-Events im Oktober wahrscheinlich abgeschlossen. Es gibt jedoch einige Bereiche im Produktkatalog, die dieses Jahr stagniert haben. So schreibt Gurman im „Power On“ Newsletter, dass er eine Aktualisierung im AirPods-Sortiment und iPad-Updates in diesem Jahr vermisst hat.

Apple „hätte versuchen können, mehr neue Produkte auf den Markt zu bringen, aber die überarbeiteten iPads und AirPods sind noch nicht fertig“, so Gurman. Das könnte dafür sorgen, dass die Umsätze beim iPad und im Segment „Wearables, Home and Accessories“ zurückgehen.

Dafür dürfen wir uns auf ein geschäftiges 2024 freuen. Es heißt, dass Apple sich darauf vorbereitet, seine gesamte iPad-Produktpalette im Jahr 2024 zu aktualisieren. Das Unternehmen arbeitet seit längerem an einem iPad (11. Generation), am iPad mini (7. Generation) sowie am iPad Air (6. Generation). Während diese iPad-Modelle für eine Präsentation im März vorgesehen sein sollen, scheint noch nicht klar zu sein, ob Apple im Frühjahr nächsten Jahres ebenfalls ein neues iPad Pro ankündigen wird. Das kommende iPad Pro soll das größte Upgrade seit dem Jahr 2018 darstellen.

Was die AirPods betrifft, so gab es zuletzt eine Änderung in Form eines USB-C-Lade-Cases für die AirPods Pro der zweiten Generation, aber nichts weiter. Gurman fügt hinzu, dass neue Low-End-AirPods (Airpods Lite?) im Jahr 2024 auf den Markt kommen werden. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo könnte Apple für diese AirPods einen Preis von 99 Dollar anstreben. Ein aktualisiertes AirPods Pro-Modell wird derweil für das Jahr 2025 erwartet.