Was leistet das Ugreen Nexode 300W USB-C Netzteil? Wir haben das Tischladegerät getestet und soviel sei vorab schon einmal gesagt: Das Netzteil bietet „Power ohne Ende“ und deckt in unseren Augen alle Szenarien ab, um zu Hause oder im Büro zahlreiche Geräte mit ausreichend Strom zu versorgen. Fünf Geräte gleichzeitig aufladen? Kein Problem. Ein paar Aspekte gibt es zu den verschiedenen Ports allerdings zu beachten.

Test: Ugreen Nexode 300W im Test

Nachdem Apple im September die iPhone 15 Modelle von Lightning auf USB-C umgerüstet und vor wenigen Tagen neue leistungsstarke MacBook Pro angekündigt hat, die ebenfalls über eine USB-C Lademöglichkeit verfügen, sind USB-C Ladegeräte gefragter denn je. Mit dem Nexode 300W hat Ugreen vor Kurzem sein erstes Multiport-Galliumnitrid-Schnelladegerät (GaN) auf den Markt gebracht. Genau dieses haben wir nun ausführlicher getestet und ausprobiert.

Im Lieferumfang befindet sich das eigentliche 300W Ladegerät, ein zugehöriges Stromkabel, um das Netzteil mit der Steckdose zu verbinden, ein 1,5m langes USB-C auf USB-C-Ladekabel und eine kurze Bedienungsanleitung. Bereits beim Auspacken des Netzteils und beim ersten in die Hand nehmen kann man spüren, dass das 850g leichte bzw. schwere ordentlich Leistung an Bord hat.

Das Nexode 300W misst ca. 11 x 9,5 x 5,5 und ist dank GaN-Technologie trotz seiner 300 Watt Leistung kompakt gestaltet. Das mattgraue Design wirkt zeitlos und macht auf jedem Schreibtisch oder Konferenztisch im Büro eine gute Figur. In erster Linie dürfte es sich bei dem Gerät um ein stationäres Ladegerät handeln. Ob man dieses aufgrund seines verhältnismäßig hohen Gewichts mit in die Aktentasche legt oder mit ins Handgepäck nimmt, muss jeder selbst entscheiden.

In unserem Fall haben wir das Ugreen Nexode 300W auf dem Schreibtisch platziert. Dort ist es Anlaufstelle für eine Vielzahl an Geräten. Unter anderem haben wir ein MacBook Pro, ein MacBook Air, das iPhone 15, die Apple Watch und verschiedene weitere Zubehörartikel zum Teil dauerhaft und zum Teil im Bedarfsfall angeschlossen. Das Ladegerät bietet insgesamt 4x USB-C und 1x USB-A. Um direkt loslegen zu können, liefert der Hersteller – wie eingangs erwähnt – das Ladegerät mit einem 1,5m langen USB-C auf USB-C Kabel aus, welches mit maximal 240W laden kann.

Leistung ohne Ende

Die 300W, mit denen Ugreen wirbt, ist die Gesamtleistung des Gerätes. Keiner der verbauten Anschlüsse kann einzeln 300W abgeben. Vielmehr richtet sich die maximale Leistung der einzelnen Anschlüsse nach dem Anschluss selbst und wieviele Geräte mit welchem Anschluss verbunden sind. Verwendet man alle fünf Anschlüsse gleichzeitig, so sind maximal 287,5W möglich. Die verbleibenden Watt gehen unter anderem für die verbaute Elektronik drauf. Ein kleiner Teil der Leistung wandelt sich zudem in Wärme um. Das Thermal Guard System misst die Temperatur 800 Mal pro Sekunde in Echtzeit um eure Geräte zu schützen.

Das A und O sind die verwendeten Ports und die Anzahl der angeschlossenen Geräte. Hier möchten wir ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Grundsätzlich kann man sagen, je höher ihr euch einsteckt, desto mehr Leistung bietet der Port. Benutzt man nur einen Port, so bietet der obere USB-C Anschluss 140W. Nutzt man den zweiten oder dritten USB-C Anschluss einzeln, so stehen 100W zur Verfügung. Beim vierten USB-C Port sind es 45 Watt und nutzt ihr den USB-A Anschluss einzeln, so warten 22,5W auf euch. Um euch sämtliche Anschlusskonfigurationen näher zu bringen, haben wir euch anbei verschiedene Grafiken eingebunden. Auf diesen ist gut zu erkennen, welcher Port welche Leistung bietet. Auch könnt ihr ablesen, ob ein Port „gedrosselt“ wird, wenn ihr diesen in einer bestimmten Anschlusskonfiguration nutzt. Dies ist in bestimmten Fällen ab einer 3er Konfiguration der Fall. Nutzt ihr beispielsweise die Ports 1, 2 und 3, so liefert Port 3 „nur“ 60W, obwohl er eigentlich 100W anbieten könnte.

Übersicht der Anschlüsse

1x USB C 140W USB Power Delivery – 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A

2x USB C 100W USB Power Delivery – 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A

1x USB C 45W USB Power Delivery – 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2,25A

1x USB A Quick Charge und 22,5W “Super Charge” – 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 10V/2,25A

Fazit

Das Ugreen Nexode 300W ist ein universelles Ladegerät mit hoher Leistung und Unterstützung von USB Power Delivery (USB PD) sowie Programmable Power Supply (PPS).

Das Design ist zeitlich und schlicht und macht auf jedem Schreibtisch eine gute Figur. Dabei setzt der Hersteller auf einen grauen Kunststoff, der sich hochwertig anfühlt und auf dem keine Fingerabdrücke zurück bleiben. Die Vorderseite und Rückseite sind aus mattem, schwarzen Kunststoff. An der Unterseite befinden sich zwei dünne Gummifüße.

In unserem Test funktionierte das Ugreen Nexode 300W einwandfrei. So benötigte ein 16 Zoll MacBook Pro knapp 30 Minuten um 50 Prozent aufgeladen zu werden. Aber auch alle anderen Geräte, die wir in den letzten Tagen über das Nexode 300W aufgeladen haben, wurden schnell mit Strom versorgt. Es ist schon beeindruckend, dass man beispielsweise mehrere Notebooks gleichzeitig und problemlos mit ausreichend Strom versorgen kann.

Egal, ob ihr ein iPhone, iPad, MacBook, ein Windows Notebook, ein Samsung Smartphone oder das Google Pixel mit Strom versorgen könnt, das Nexode 300W sorgt für die passende Schnell-Ladefunktion. Aber auch eine Vielzahl an Gadgets könnt ihr mit dem Netzteil aufladen.

Die enorme Leistungsstärke hat – wie eingangs erwähnt – auch ein verhältnismäßig hohes Gewicht, so dass sich das Ladegerät in unseren Augen in erster Linie zum stationären Einsatz eignet. Inwiefern ihr das Ladegerät mobil verwendet möchtet, bleibt euch überlassen.

Der ein oder andere Anwender denkt sicherlich, dass das Ladegerät zuviel Leistung an Bord hat. Dies kann natürlich der Fall sein. Wenn ihr nur ein oder zwei kleinere Geräte aufladen müsst, macht es natürlich keinen Sinn, ein solches „Monster“ anzuschaffen, Dann greift man eher zu einem 2-Port oder 3-Port Ladegerät. Solltet ihr allerdings mit einem High-End-Ladegerät liebäugeln und die berühmte „Eierlegende Willmilchsau“ suchen, dann seid beim Ugreen Nexode 300W genau richtig.

Ein solches Leistungspaket hat natürlich auch seinen Preis. Mit einem Preis von 269,99 Euro ist das Ladegerät natürlich nicht ganz preiswert. Auf der anderen Seite ersetzt es natürlich auch 5 Ladegeräte in einem Gerät. Bei Amazon gibt es von Zeit zu Zeit verschiedene Werbeaktionen zum Ugreen Nexode 300. Aktuell erhaltet ihr das Gerät dort zum Tiefpreis von nur 199,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 70 Euro bzw. 26 Prozent.

