waipu.tv – bzw. die dahinterstehende EXARING AG – sowie Sky Deutschland haben eine Partnerschaft bekannt gegeben. Mit dieser wird die Entertainment-Vielfalt der IPTV-Plattform waipu.tv mit der Streaming-App WOW durch einen weiteren Baustein erweitert.

waipu.tv schließt Kooperation mit Sky

Was hat es mit der Kooperation zwischen waipu.tv und Sky Deutschland auf sich? Ab sofort ist WOW über den Google App-Store auf dem waipu.tv 4K Stick verfügbar. Zukünftig ist die WOW App auf dem waipu.tv Stick vorinstalliert und direkt aufrufbar.

Die Verfügbarkeit der App über den waipu.tv 4K Stick ist der erste Schritt einer umfangreicheren Kooperation. Ziel ist die komplette Integration von WOW in die Produktwelt von waipu.tv: Kunden können zukünftig ein Kombi-Angebot von waipu.tv Perfect Plus und WOW zu einem vergünstigten Preis erwerben. Der Start des Angebots ist für 2024 geplant. WOW ist damit in guter Gesellschaft bei waipu.tv, wo schon Netflix und DAZN über entsprechende Bundle-Angebote verfügbar sind.

Direkt zum Start der neuen Kooperation steht für alle waipu.tv 4K Stick Kunden bereit ein spannendes Angebot bereit. Drei Monate können sie für drei Euro pro Monat WOW Serien abonnieren. Das entspricht einer Ersparnis von mehr als 60 Prozent im Vergleich zu dem Normalpreis. Das Paket beinhaltet exklusive und preisgekrönte Top-Serien von HBO, Warner TV, und andere neue Sky Originals wie „Game of Thrones, „House of Dragon“ und „Das Boot“.

-> Hier geht es zu den waipu.tv Angeboten