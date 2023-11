Mark Gurman von Bloomberg hat es sich zur Angewohnheit gemacht, im Laufe des Sonntags eine neue Ausgabe seines PowerOn-Newsletters zu veröffentlichen. Dieses Mal spricht er über Apples Wachstumspotential und lässt sich zu einer kurzen Aussage zum sogenannten Apple Car hinreißen. Dieses sollte man weder heute, noch morgen, noch übermorgen erwarten.

Gurman: „Apple Car erscheint irgendwann in diesem Jahrzehnt“

In der vergangenen Woche hat Apple das neue MacBook Pro und den neuen iMac angekündigt. Die neuen Mac-Modelle basieren auf der M3 Chip-Familie und feiern morgen ihren offiziellen Verkaufsstart. Vermutlich handelt es sich bei den neuen Macs um die letzten großen Apple Hardware-Ankündigungen im laufenden Jahr.

Im Frühjahr 2024 dürfte es dann mit Apple Vision Pro, neuen iPads und dem M3 MacBook Air und M3 Mac mini weitergehen. Solltet ihr mittelfristig auch mit dem sogenannten Apple Car gerechnet habe, so werdet ihr vermutlich enttäuscht. Sollte Apple tatsächlich an einem eigenen Auto arbeiten, so dürfte dieses noch Jahre von einer Markeinführung entfernt sein.

Apple Automobilbemühungen haben in den letzten Jahren zu vielen Spekulationen geführt. Arbeitet Apple tatsächlich an einem eigenen Fahrzeug? Oder forschen die Entwickler in Cupertino „nur“ an verschiedenen Technologien rund um das Thema? Außerhalb Cupertino kann diese Fragen vermutlich niemand beantworten. Zumindest soll demnächst eine neue Apple CarPlay Generation eingeführt werden.

Im Rahmen seines PowerOn-Newsletters schreibt Mark Gurman nun, dass das Apple irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts auf den Markt kommen könnte. Dies impliziert – sollten die Gerüchte stimmen – dass Apple noch meilenweit von der Fertigstellung entfernt ist. Auch Analyst Ming Chi Kuo gab neulich zu verstehen, dass er aktuell überhaupt keine Anzeichen für die Entwicklung von Apple Car sieht und er es bezweifelt, dass ein entsprechendes Auto in den kommenden Jahren in die Massenproduktion geht.