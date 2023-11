Die kürzlich von Apple vorgestellte M3 MacBook Pro Reihe hat neue Rekorde für die Leistung der portablen Macs des Unternehmens aufgestellt. Die ersten Testberichte zeigen einen Konsens darüber, dass die M3, M3 Pro und M3 Max Chips eine bislang unerreichte Geschwindigkeit und Effizienz erreichen.

M3 MacBook Pro Reviews

Am 23. Oktober stellte Apple im Rahmen des „Scary Fast“-Events aktualisierte Modelle seines 14 Zoll MacBook Pro und 16 Zoll MacBook Pro vor. Mit Chips wie dem M3, M3 Pro und M3 Max sowie einem Arbeitsspeicher von bis zu 128 GB wurden sie zu Apples schnellsten tragbaren Macs.

Das 14 Zoll MacBook Pro mit M3 ist ab 1.999 Euro im Apple Online Store erhältlich, das 14 Zoll MacBook Pro mit M3 Pro ist ab 2.499 Euro erhältlich und das 16 Zoll MacBook Pro ist ab 2.999 Euro erhältlich. (Tipp: bis zu 175 Euro Rabatt bei MacTrade).

The Verge

The Verge wirft einen Blick auf das Einstiegsmodell des 14 Zoll MacBook Pro mit dem M3 Chip und bemängelt zunächst, dass das Modell viel weniger bietet als die Modelle mit M3 Pro und M3 Max Chip. „Zusätzlich zu den leistungsfähigeren Chips bieten diese Modelle mehr (und schnellere) Thunderbolt-Anschlüsse, mehr Speicheroptionen und mehr Arbeitsspeicher.“

Während das Design „nichts Besonderes“ ist, erklärt The Verge, dass die restlichen Komponenten gut sind, einschließlich des „schicken“ Displays, des großartigen Touchpads und der 1080p-Webcam. Weiterhin heißt es in dem Testbericht:

„Apple hat den richtigen Schritt gemacht, das 13 Zoll Pro zu konsolidieren und loszuwerden. Der zusätzliche Zoll des Bildschirms ist großartig, alles funktioniert wunderbar, und die Rückkehr der physischen Funktionstasten auf dem MacBook Pro der Einstiegsklasse ist ein wahres Geschenk.“

Engadget

In seinem Testbericht erklärt Engadget, dass Apples „verwirrende Laptop-Familie nach einer Umstrukturierung der Modelle in diesem Jahr endlich Sinn ergibt“. „Jetzt sind die Pro-Geräte wirklich auf Profis ausgerichtet, während die Air-Modelle für alle anderen gedacht sind“, so Engadget.

„Abgesehen von der neuen Farbe hat sich am Gesamtdesign der 14 und 16 Zoll MacBook Pros jedoch nicht viel geändert“, heißt es in dem Bericht weiter, der hinzufügt, dass die Auffrischung im Jahr 2021 seinerzeit ein „großer Schritt nach vorn“ war.

Was die Leistung anbelangt, haben die getesteten Macs genau so abgeschnitten wie erwartet, wobei der M3 ein „flinker kleiner Teufel für allgemeine Produktivitätsarbeiten“ ist, während das 16 Zoll Modell „praktisch um ernsthaftere Arbeitslasten bettelt“.

„Lustigerweise entspricht mein Rat heute dem, was ich letztes Jahr gesagt habe: Kaufen Sie nicht das billigste Modell“, heißt es abschließend. „Darüber hinaus kann man kaum etwas falsch machen. Die M3-Chips sind unglaublich effizient und leistungsstark.“

Gizmodo

Gizmodo lobt das eloxierte Material, weil es „alles außer den fettigsten Flecken von der Oberfläche fernhält“. Trotzdem hat es „das gleiche Aussehen, einen sehr ähnlichen Bildschirm und die verdammte Notch der M2-Version“, heißt es in dem Test.

ArsTechnica

ArsTechnica hat den M3 Max auf seine Leistungsfähigkeit hin getestet:

„Apple verkauft seine Ultra-Chips nicht in Laptops, sondern reserviert sie für High-End Mac Studio Desktops und den Mac Pro, wo die Chips leicht zu kühlen sind. Aber die Leistung des M3 Max ist so nah an der Ultra-Level-Leistung, wie wir sie bisher in Apple-Notebooks gesehen haben. Er erreicht oder übertrifft die CPU-Leistung des M1 Ultra und kommt der CPU-Leistung des M2 Ultra sehr nahe. Die GPU-Leistung ist immer noch nicht ganz so gut – es ist schwer für 40 Kerne, die 64 bzw. 72 Kerne zu übertreffen, selbst mit Apples generationsübergreifenden Verbesserungen. Aber der M1 Ultra ist in der Regel nur 10 oder 20 Prozent schneller als der M3 Max und liegt damit viel näher beieinander, als man aufgrund der Anzahl der Kerne allein erwarten würde.

Abgesehen von den Mac-zu-Mac-Vergleichen ergibt ein Vergleich des M3 Max mit aktuellen High-End-PC-Chips ein noch beeindruckenderes Bild von seiner Leistung und Effizienz.

Der M3 Max kommt ziemlich nah an die Single- und Multi-Core-Leistung von High-End-Desktop-PC-Chips wie dem AMD Ryzen 9 7950X und dem Intel Core i9-14900K heran, was wirklich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass der M3 Max in einen Laptop passt und es sich bei diesen beiden Chips um Spitzen-Desktop-Chips handelt, die viel Strom verbrauchen und große Mengen an Wärme erzeugen. Im Allgemeinen ist der M3 Max in kleineren Tests wie Geekbench näher dran, aber er fällt in anspruchsvolleren Tests wie Cinebench oder unserem Handbrake-Videocodierungstest etwas zurück, wo die Desktops dank ihres praktisch unbegrenzten thermischen Spielraums länger und schneller laufen können.“

Video-Rezensionen

Nachfolgend findet ihr einige Video-Rezensionen zum M3 MacBook Pro:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren