Der Zubehör-Hersteller Anker hat vor kurzem zwei neue Produkte auf den Markt gebracht, die ab sofort auch über Amazon bezogen werden können: Eine multifunktionale Powerbank mit Status-Display namens Anker Prime Powerbank und einen Bluetooth-Lautsprecher namens Anker Soundcore Motion 300.

Prime Powerbank

Die Prime Powerbank mit einer Kapazität von 12.000 mAh verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse und ist konzipiert, um eine Vielzahl von Geräten effizient zu laden.

Die Ladeleistung passt sich an die Anzahl der angeschlossenen Geräte an. Ein einzelnes Gerät kann mit bis zu 65 Watt geladen werden, während bei der Nutzung beider Anschlüsse eine Kombination aus 30 und 45 Watt zur Verfügung steht. Dies ermöglicht es, die Schnellladefunktion aktueller Smartphones zu nutzen und diese in etwa 30 Minuten auf 50 Prozent zu laden. Ein integriertes LC-Display gibt Auskunft über die verbleibende Kapazität, Ausgangsleistung, Restlaufzeit sowie Batteriegesundheit und Ladezyklen.

Die Prime Powerbank ist bei Amazon für 99,99 Euro erhältlich.

Soundcore Motion 300

Der Soundcore Motion 300 Bluetooth-Lautsprecher bietet neben seinem robusten Design mit Spritzwasserschutz sowie abnehmbarer Textilschlaufe, eine Vielzahl von Audiofunktionen.

Mit der BassUp-Technologie und der Möglichkeit, 3D-Audio zuzuschalten, verspricht der Lautsprecher mit 30W Stereo-Leistung ein Hörerlebnis, das unterwegs eine verbesserte Klangtiefe und -intensität liefert. Über die zugehörige Soundcore-App lässt sich das Klangprofil individuell einstellen, was den Lautsprecher für diverse Nutzungsszenarien ideal macht.

Der Soundcore Motion 300 Lautsprecher verfügt zudem über die SmartTune-Technologie. Diese adaptive Technologie ist laut Anker speziell dafür entwickelt, sich selbständig an die räumliche Ausrichtung und Positionierung des Lautsprechers anzupassen. Unabhängig davon, wo und wie der Lautsprecher platziert wird, optimiert SmartTune das Klangbild, um in jeder Umgebung ein immersives und raumfüllendes Hörerlebnis zu bieten.

Laut Anker bietet die mobile Musikbox 13 Stunden Laufzeit. Der Soundcore Motion 300 Lautsprecher ist ab sofort bei Amazon für 89,99 Euro verfügbar.