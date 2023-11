Vodafone hat bekannt gegebenen ass das Mobilfunkunternehmen seit Jahresanfang mehr als 225 neuen Mobilfunk-Stationen entlang von Bahnstrecken errichtet hat. Darüberhinaus hat Vodafone in die Netze in ICE-Tunneln an mehr als 1.200 Standorten verstärkt. Unterm Strich soll mit diesen Maßnahmen das Mobilfunknetz entlang der Schiene deutlich verbessert werden.

Vodafone verbessert Mobilfunk entlang von Bahnstrecken

Diejenigen, die regelmäßig mit der Bahn unterwegs sind, werden die Probleme entlang von Bahnstrecken kennen. Manchmal ist das Netz zufriedenstellend, mal reißt die Verbindung an, mal hat man überhaupt kein Netz und manchmal sind die Downloadgeschwindigkeiten eine Katastrophe. Dies gilt sicherlich nicht für das gesamte Schienennetz, in unseren Augen ist allerdings noch reichlich Luft nach oben.

In den vergangenen Monaten war Vodafone fleißig und konnte einige Fortschritte erzielen. Während die Deutsche Bahn die Fensterscheiben in ICE- und IC-Wagen für Mobilfunk-Signale durchlässiger machen will, schreitet auch der Netzausbau entlang der Schienenstrecken voran. Seit Anfang 2023 stärkt Vodafone auf Fernverkehr- und Regionalstrecken gezielt das Mobilfunk-Netz. Bundesweit hat das Unternehmen in den vergangenen zehn Monaten 1.237 Bauprojekte umgesetzt. Im Zuge des Netzausbaus wurden 225 neue Mobilfunk-Masten in Schienennähe errichtet und damit viele nervige Funklöcher für Bahnreisende geschlossen. Die meisten Neubauprojekte gab es in Nordrhein-Westfalen (36), Bayern (31) und Niedersachsen (29).

In wichtigen Tunneln auf ICE-Strecken, in denen der Netzausbau besonders herausfordernd ist, hat Vodafone die Übertragungskapazität übergreifend um 33 Prozent erhöht. An schon mehr als 50 Prozent der Bahnstrecken – das sind mehr als 15.000 Schienenkilometer – ist 5G+ (5G Standalone) verfügbar. Und von Deutschlands 3.250 Bahnhöfen sind mehr als 1.800 von Vodafone mit 5G versorgt. Davon verfügen mehr als 600 über eine 5G-Versorgung im Innenbereich. Während Vodafone am Berliner Hauptbahnhof derzeit vor allem Baumaßnahmen zur Erhöhung der Kapazität durchführt, erhalten die Bahnhöfe in Frankfurt, Köln, Leipzig und Hamburg aktuell eine 5G-Versorgung in den Innenräumen.

Ziel der Kooperation zwischen Vodafone und der Deutschen Bahn ist es, besonders stark frequentierte Zugstrecken bis 2025 mit einem lückenlosen LTE Mobilfunk-Netz mit hohen Bandbreiten zu versorgen. Davon profitieren vor allem jene Fahrgäste in den Zügen der Deutschen Bahn, die das Netz von Vodafone nutzen. Darüber hinaus aktiviert Vodafone als erster Mobilfunk-Anbieter sein 5G+-Netz bis 2025 großflächig an Deutschlands ICE-Strecken.