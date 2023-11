Im Mai dieses Jahres verkündeten die Deutsche Telekom und die Autobahn GmbH eine Kooperation, um das Mobilfunknetz entlang von Autobahnen zu verbessern. Nun wurde der erste Schritt gemacht und der erste geplante Mobilfunkmast errichtet. Insgesamt sollen 400 Mobilfunkmasten in Autobahnnähe errichtet werden.

Telekom verbessert Mobilfunknetz entlang von Autobahnen

Nur wenige Monate nach dem Beginn der Zusammenarbeit ist mit dem ersten gemeinsam realisierten Mobilfunkmast ein Meilenstein erreicht. Die geplanten 400 zusätzlichen Mobilfunkmasten verdoppeln die Surf-Geschwindigkeit und minimieren die Anzahl der Gesprächsabbrüche. Zukünftig wird auf allen Autobahnen in Deutschland flächendeckend 5G und LTE mit mindestens 200 Mbit/s zur Verfügung stehen. Dafür stellt die Autobahn GmbH der Telekom Flächen in direkter Nähe zur Fahrbahn zur Verfügung.

Der (erste) mobile Mast auf der Rastanlage Schellenbach deckt das 2G-, 4G- und 5G-Netz ab. Er funkt auf den Frequenzbändern 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz und 2100 MHz. Mit den Autobahnstandorten in Heidesheim, Hauxberg und Wolfratshausen stehen die nächsten drei Mobilfunkstationen bereits fest. Der Bau der Masten an den ausgewählten Standorten erfolgt, sobald die entsprechenden Baugenehmigungen vorliegen. Das gilt auch für den neuen Mast in Schellenbach. Bei diesem handelt es sich derzeit noch um eine mobile Lösung. Die Funkqualität beeinflusst das nicht.

Wie geht es weiter? Bis Ende dieses Jahres erfolgt die Auswahl von bis zu 75 weiteren, neuen Mobilfunkstandorten. Diese Zahl steigt bis Mitte des nächsten Jahres auf rund 200 neue Standorte an. Bis Ende 2024 sollen dann die Standorte aller 400 geplanten neuen Mobilfunkmaste entlang der Autobahn feststehen. Bisher sorgen entlang der Autobahnen in Deutschland etwa 6300 Mobilfunkmasten für mobiles Telefonieren und Surfen.