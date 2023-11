Apple TV+ hat bis zum Jahresende und darüberhinaus noch einige Neustarts in petto. Am kommenden Mittwoch startet zunächst einmal „The Buccaneers“, gefolgt von „For All Mankind – Staffel 4“. Nun hat Apple zwei Trailer zu Originals veröffentlicht, die ebenfalls in diesem Jahr noch ihre Premier feiern. Die Rede ist von „The Family Plan“ und „The Velveteen Rabbit“.

Offizieller Trailer zu „The Family Plan“ ist da

Starten wird mit „The Family Plan“. Der Apple Original Film mit Mark Wahlberg and Michelle Monaghan in den Hauptrollen feuert am 15. Dezember seine Premiere auf Apple TV+.

Dan Morgan (Mark Wahlberg) liebt sein ruhiges Vorstadtleben als hingebungsvoller Ehemann, Vater von drei Kindern und erfolgreicher Autoverkäufer. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Jahrzehnte zuvor war er ein Elite-Attentäter der Regierung, dessen Aufgabe es war, die tödlichsten Bedrohungen der Welt zu beseitigen. Als Feinde aus seiner Vergangenheit ihn aufspüren, packt Dan seine ahnungslose Frau (Michelle Monaghan), seine verängstigte Teenager-Tochter, seinen jugendlichen Pro-Gamer-Sohn und sein entzückendes 10 Monate altes Baby in ihren Minivan und macht sich auf den Weg zu einem spontanen Roadtrip quer durchs Land nach Las Vegas. Dan ist entschlossen, seine Familie zu beschützen – und ihnen gleichzeitig den Urlaub seines Lebens zu gönnen – und muss seine lange schlummernden Fähigkeiten in die Tat umsetzen, ohne seine wahre Identität preiszugeben.

Den Trailer haben wir euch hier direkt im Artikel eingebunden.

Trailer gibt Vorgeschmack auf „The Velveteen Rabbit“

Weiter geht es mit „The Velveteen Rabbit“. Dabei handelt es sich um ein Feiertags-Special, welches auf dem beliebten, klassischen Kinderbuch von Margery Williams basiert und die Magie der bedingungslosen Liebe zelebriert. Als der 7-jährige William zu Weihnachten ein neues Lieblingsspielzeug bekommt, entdeckt er einen lebenslangen Freund und eröffnet ihm eine Welt voller Magie.

Das von Magic Light Pictures produzierte 40-minütige Special von Apple TV+ mischt gekonnt Live-Action und atemberaubende Animationen, um die Fantasie eines Kindes perfekt anzuregen und den zeitlosen Klassiker auf eine Weise kennenzulernen, die Sie sich schon immer vorgestellt, aber noch nie zuvor gesehen haben.

Kurzum: Ein Special für die ganze Familie. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.