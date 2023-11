Seit Mitte dieses Jahres steht das Spiel „Hello Kitty Island Adventure“ auf Apples Spiele-Abo-Plattform „Apple Arcade“ für Gamer bereit. Nun wurde das Spiel bei den The Game Awards als bestes Smartphone-Spiel nominiert.

Apple Arcade: „Hello Kitty Island Adventure“ bei den The Game Awards als bestes Smartphone-Spiel nominiert

Seit dem Start von Apple Arcade im Jahr 2019 hat sich die Anzahl der verfügbaren Spiele nahezu verdreifacht. Für 6,99 Euro pro Monat bzw. 44,99 Euro pro Jahr habt ihr Zugriff auf rund 300 Spiele – alles ohne Werbung oder In-App Käufe.

Als Apple im Juli dieses Jahres „Hello Kitty Island Adventure“ spürte man bereits, dass die Verantwortlichen einen großen Fokus auf das Spiel legten. Nicht ohne Grund veröffentlichte Apple eine separate Meldung im Apple Newsroom. Anscheinend hatten die Manager einen guten Riecher bei dem Spiel. Dieses wurde nun bei den The Game Awards als bestes Smartphone-Spiel nominiert.

„Hello Kitty Island Adventure“ tritt gegen „Final Fantasy VII: Ever Crisis“, „Honkai: Star Rail“, „Monster Hunter Now“ und „Terra Nil“ an. Die The Games Awards 2023 werden am 07. Dezember 2023 verliehen.

Wenn wir uns richtig erinnern, war Apple Arcade in der Vergangenheit bereit mit „Sayonara Wild Hearts“, „Grindstone“, „What the Golf?“ und „Fantasian“ für die The Game Awards nominiert. Einen Sieg könnten Apples Game-Flatrate bis dato nicht erringen.

Hello Kitty Island Adventure (hier auf Apple Arcade) ist eine Lebenssimulation, in der Gamer Freundschaften mit ihren Lieblingscharakteren von Sanrio wie Kuromi, Badtz-Maru und Cinnamoroll schließen, während sie eine riesige Insel mit einer magischen Unterwasserwelt voller Rätsel, Herausforderungen und geheimnisvoller Schätze erkunden. Das Spiel bietet mehr als 40 Stunden Spielspaß und wird im Laufe der Zeit erweitert.