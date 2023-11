Wann muss ich Geschenke online bestellen, damit sie rechtzeitig zu Weihnachten ankommen? Apple hat für die Beantwortung dieser Frage eine Sonderseite geschaltet, die zeigt, wann eine Bestellung im Apple Online Store eingegangen sein muss, damit es Weihnachten keine langen Gesichter gibt. Anders als in den letzten Jahren scheint Apple in der Vorweihnachtszeit alle wichtigen Produkte in ausreichender Menge vorrätig zu haben. Nach den aktuellen Angaben werden alle aufgelisteten Produkte rechtzeitig vor Weihnachten geliefert, wenn sie bis zum 21. Dezember bestellt werden.

Weihnachts­geschenke, pünktlich zum Fest

Kurz vor Weihnachten herrscht in nahezu allen Läden Hochbetrieb, sei es lokal oder online. Daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Apple will uns beim Weihnachtsshopping ein wenig unter die Arme greifen und informiert über die Liefersituation zu Weihnachten.

Wie bereits erwähnt ist die Situation in diesem Jahr deutlich einfacher, als in den vergangenen Jahren. Hatten bisher viele Produkte unterschiedliche Stichtage für eine rechtzeitige Lieferung bis Weihnachten, steht nun hinter jedem der aufgelisteten Produkte der 21. Dezember. Wenn das Datum verstrichen ist, könnt ihr übrigens vorrätige Produkte online bestellen und diese als Abholung im Apple Store in eurer Nähe abholen. Zudem bietet Apple eine verlängerte Rückgabe für Weihnachts­einkäufe. Für Produkte, die bis Weihnachten bestellt werden, kann eine Rückgabe bis zum 8. Januar 2024 gestartet werden.

Die Liste auf Apples Sonderseite ist umfangreich und gibt uns bei der Gelegenheit einen guten Überblick der aktuellen Geräte. Falls ihr noch eine Inspiration für den diesjährigen Wunschzettel benötigt, haben wir nachfolgend alle Produkten, die Apple in seiner Weinachsliste aufführt und bis zum 21. Dezember bestellt werden müssen, damit sie noch einen Platz unter dem Weihnachtsbaum erhalten.

iPhone:

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13

iPhone SE

Apple Watch:

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 9

Apple Watch SE

iPad:

iPad Pro

iPad Pro mit Gravur

iPad Air

iPad Air mit Gravur

iPad 9. Gen.

iPad 9. Gen. mit Gravur

iPad 10. Gen.

iPad 10. Gen. mit Gravur

iPad mini

iPad mini mit Gravur

Mac:

16″ MacBook Pro M3 Pro oder M3 Max Chip

14″ MacBook Pro M3 Pro oder M3 Max Chip

14″ MacBook Pro M3 Chip

15″ MacBook Air M2 Chip

13″ MacBook Air M2 Chip

13″ MacBook Air M1 Chip

iMac

Mac Studio

Mac mini

AirPods:

AirPods Max

AirPods Max mit Gravur

AirPods Pro 2. Generation

AirPods Pro 2. Generation mit Gravur

AirPods (3. Gen.) mit Lightning Ladecase

AirPods (3. Gen.) mit Lightning Ladecase (mit Gravur)

AirPods (3. Gen.) mit MagSafe Ladecase

AirPods (3. Gen.) mit MagSafe Ladecase (mit Gravur)

AirPods 2. Generation

AirPods 2. Generation mit Gravur

HomePod:

HomePod

HomePod mini

Apple TV:

Apple TV 4K

AirTag: