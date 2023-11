Apple plant fest mit einem Release des Vision Pro Headsets für „Anfang 2024“, das hat Tim Cook bereits des Öfteren bestätigt. Einen genaueren Zeitraum gibt es bisher jedoch nicht. Angeblich soll intern der Januar angepeilt worden sein, was laut Bloombergs Mark Gurman jedoch nicht mehr eingehalten werden kann. So heißt es im neuen „Power On“ Newsletter, dass jetzt der März für die Veröffentlichung vorgesehen sei.

Apple Vision Pro soll im März kommen

Apples Strategie für die Markteinführung des Vision Pro Headsets konzentriert sich auf eine kontrollierte Markteinführung. Das Gerät wird zunächst nur in den USA erhältlich sein, die internationale Verfügbarkeit folgt später im Jahr. Dabei plant das Unternehmen das Mixed-Reality-Headset ausschließlich über die Apple Retail Stores und den Apple Online Store zu verkaufen, ohne dabei auf Drittanbieter zurückzugreifen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, ein personalisiertes Kauferlebnis zu schaffen und den Bedarf an einer Vielzahl von Lagerhaltungseinheiten (SKUs), wie z. B. verschiedene Kopfbandgrößen und Korrekturgläser, zu berücksichtigen.

Was den Zeitplan für die Veröffentlichung angeht, so erklärt Gurman, dass die Software-Teams auf ein Debüt im Januar hinarbeiten. Die jüngste visionOS Beta enthält Videos und Materialien zur Produkteinführung, die in der Regel gegen Ende des Softwareentwicklungszyklus erstellt werden. Die aktuelle iOS 17.2 Beta enthält außerdem Vision Pro Begleitfunktionen wie AirPlay Receiver und die Möglichkeit, räumliche Videos mit dem iPhone 15 Pro aufzunehmen. Das Unternehmen arbeitet jedoch noch immer an den Vertriebsplänen für das Produkt und führt letzte Gerätetests durch, was eine Veröffentlichung im März wahrscheinlicher macht.

Es ist zu erwarten, dass Apple im Frühjahr ein weiteres Medien-Event vor der Veröffentlichung des Headsets abhalten wird. Das wird dem Unternehmen eine weitere Gelegenheit geben, das Gerät nochmals den Kunden zu präsentieren und einige Apps und Funktionen vorzustellen, die bei der WWDC im Juni noch nicht fertiggestellt waren.

Während Vision Pro Anfang nächsten Jahres exklusiv in den USA in den Verkauf gehen soll, plant Apple, die Verfügbarkeit bis Ende 2024 auf weitere Länder auszudehnen. Großbritannien und Kanada sind wahrscheinlich die ersten Kandidaten für die Expansion, gefolgt von weiteren Ländern, darunter auch Deutschland.

