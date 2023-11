Apple TV+ legt einen verstärkten Fokus auf „Monarch: Legacy of Monsters“. Dies wurde bereits vor Serienstart. Doch auch nachdem die ersten Folgen über die Mattscheibe gelaufen sind, rühren die Verantwortlichen weiterhin die Werbetrommel.

Vor wenigen Tagen startete „Monarch: Legacy of Monsters“ auf Apple TV+. Im Rahmen der „Scary fast“-Keynote machte Apple CEO Tim Cook Werbung für die neue Serie. Auf der Apple Webseite steht die neue Serie ebenfalls im Mittelpunkt, im Vorfeld des Serienstart veröffentlichte Apple TV+ verschiedene Clips und nun steht mit „Monarch: Legacy of Monsters – Titan Sightings: Ep. 2 Ion Dragon“ ein weiteres Video auf YouTube zur Ansicht bereit. In diesem ist zu sehen, wie Bill Randa, Dr. Keiko Miura und Lee Shaw nur knapp den Ruinen eines Kriegsschiffs entkommen … und einer MUTO-Begegnung.

Nach dem tosenden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass es Monster gibt, folgt „Monarch: Legacy of Monsters“ den Spuren zweier Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zur Geheimorganisation Monarch aufzudecken. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in den Kaninchenbau zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell). Die Handlung spielt in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht wird. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt verborgene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, weltbewegende Ereignisse in unserem Leben nachwirken können.