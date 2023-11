Inmitten der anhaltenden Diskussionen über die strenge Kontrolle der App-Verteilung auf iOS-Geräten hat Apple bereits einen Nutzerleitfaden veröffentlicht, der detailliert beschreibt, wie das digitale Leben für iOS-Nutzer aussehen würde, wenn das Unternehmen gezwungen wird, das Sideloading von Apps unter iOS zu erlauben. Nun spricht Ivan Krstić, Apples Leiter für Sicherheitstechnik und -architektur, in einem Interview über die potenziellen Risiken, die durch das Sideloading entstehen.

Gegenüber The Independent äußert Ivan Krstić die Befürchtung, dass Sideloading und die Nutzung von App Stores von Drittanbietern die Wahlmöglichkeiten der Nutzer einschränken und die Sicherheit gefährden könnten. Er argumentiert, dass Sideloading entgegen der verbreiteten Meinung nicht einfach nur eine zusätzliche Option für die Nutzer bieten würde. Stattdessen könnte es sie dazu zwingen, für wichtige Software, wie etwa Business- oder Social-Apps, auf weniger sichere Drittanbietersysteme zurückzugreifen.

Damit wird das gängige Argument infrage gestellt, dass die meisten iPhone-Benutzer weiterhin den App Store nutzen und Sideloading als zweitrangige Option betrachten können. Krstić betont, dass die Nutzer in vielen Szenarien nicht die Möglichkeit hätten, Apples App Store zu wählen, was zu potenziellen Sicherheitslücken führe. Er erklärt:

„Das ist ein großes Missverständnis – und eines, das wir immer wieder zu erklären versucht haben. In Wirklichkeit ermöglichen die Anforderungen an den alternativen Vertrieb, dass Software, die Nutzer in Europa brauchen – manchmal Unternehmenssoftware, manchmal persönliche Software, soziale Software, Dinge, die sie nutzen wollen – nur außerhalb des Stores, also mit alternativem Vertrieb, verfügbar ist.“