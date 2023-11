Apple hat es sich zur Tradition gemacht, in der Vorweihnachtszeit einen Weihnachts-Clip zu veröffentlichen. Dieser steht ab sofort für das Jahr 2023 bereit und trägt die Bezeichnung „Fuzzy Feelings – You make the holiday“. Bei dem Video handelt es sich um einen Stop-Motion-Clip, der mit dem iPhone aufgenommen und mit dem MacBook Air bearbeitet wurde. Das zugehörige Behind-the-Scenes-Video liefert Apple auch direkt mit.

Apple veröffentlicht „Fuzzy Feelings“

Apple hat den Clip „Fuzzy Feelings“ veröffentlicht. In dem Video steht eine Animatorin im Mittelpunkt, die in den freien Momenten ihres normalen Bürojobs an einem Video zum Thema Weihnachten arbeitet.

In dem Stop-Motion-Video ist ihr mürrischer Chef zu sehen, der sie dafür tadelt, dass sie zu spät kommt und ihr kurz vor Feierabend noch neue Aufgaben zuschustert. Sie findet einen Ausweg darin, ihren Chef in unangenehmen Situationen darzustellen, so zum Beispiel wir er auf der Straße von einem Schneeflug mit Schnee überschüttet wird. Nachdem ihr scheinbar schrecklicher Chef handgemachte und individuelle Weihnachtsgeschenke verteilt, sieht sie plötzlich eine ganz andere Seite von ihm und ändert ihre Animation in eine deutlich positivere Richtung. In der Videobeschreibung heißt es

Kreativität hat die Macht, die Art und Weise zu verändern, wie wir einander und die Welt sehen. Manchmal kann es den entscheidenden Unterschied machen, Dinge durch eine neue Linse zu sehen.

Passend zum eigentlichen Clip hat Apple noch ein Behind-the-Scenes-Video zu „Fuzzy Feelings“ veröffentlicht. Mit diesem erhaltet ihr einen Einblick, wie der Stop-Motion-Film entstanden ist.

Typisch für Apples Weihnachtsgeschenke-Werbespot ist es, dass in erster Linie Emotionen und keine Produkte im Mittelpunkt stehen. In dem Video ist der Song “Isn’t it a Pity” von George Harrison zu hören.

