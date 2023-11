Ab iOS 17 bieten alle iPhone 14 und iPhone 15 Modelle eine Pannenhilfe an, die auf die SOS-Notfallfunktion via Satellit zurückgreift. Das in den USA als „Roadside Assistance via Satellit“ verfügbare Feature wurde nun von dem YouTuber Brian Tong auf die Probe gestellt.

Pannenhilfe über Satellit auf iPhone anfordern

Mit den iPhone 14 Modellen führte Apple erstmals eine neue SOS-Notfallfunktion via Satellit ein, die es ermöglicht, Notfallnachrichten auch dann zu senden, wenn weder Mobilfunk- noch WiFi-Empfang vorhanden sind. Aufbauend auf der Satelliten-Funktion führte Apple mit dem Start des iPhone 15 „Roadside Assistance via Satellit“ ein. Die Neuerung ist für Situationen gedacht, in denen man mit dem Fahrzeug seines Vertrauens irgendwo auf der Straße gestrandet ist und sich außerhalb der Mobilfunk- und Wi-Fi-Abdeckung befindet.

In einem Video zeigt der Technik-YouTuber Brian Tong, wie die Pannenhilfe in der Praxis funktioniert. Um die Funktion zu nutzen, öffnet man die Nachrichten-App und beginnt eine neue Nachricht. Nun tippt man „Roadside“ (Straßenrand) in das Adressfeld ein. Wenn kein Mobilfunk- und Wi-Fi-Empfang verfügbar ist, wird die Option „Roadside Assistance“ (Pannenhilfe) angezeigt. Jetzt muss man nur noch auf „Roadside Assistance“ tippen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um das iPhone mit einem Satelliten zu verbinden und Hilfe von der American Automobile Association (AAA) anzufordern – Apples Partner für die Funktion in den USA. Wie Apple erklärt, muss man sich für eine erfolgreiche Satellitenverbindung im Freien aufhalten und eine klare Sicht auf den Himmel haben.

Wie das Video zeigt, hat die Funktion Tong nicht im Stich gelassen. Ohne weitere Probleme hat er dank „Roadside Assistance via Satellit“ von AAA eine Starthilfe für die Batterie seines Autos erhalten. Die Funktion kann auch genutzt werden, wenn man sich aus seinem Fahrzeug ausgesperrt hat, einen platten Reifen hat, kein Benzin mehr hat und für andere von AAA angebotene Dienste.

Die Funktion ist ab dem Zeitpunkt der Aktivierung eines neuen iPhone 14 oder iPhone 15 zwei Jahre lang kostenlos, wobei für den Service eine AAA-Mitgliedschaft empfohlen wird. Wer kein AAA-Mitglied ist, kann den Dienst trotzdem auf einer Pay-per-Use-Basis nutzen. Apple gibt an, dass „Roadside Assistance via Satellit“ zunächst in den USA verfügbar ist und dass die Funktion im Laufe der Zeit auf weitere Länder ausgeweitet werden soll. Apple hat zudem vor kurzem bekannt gegeben, dass der kostenlose Zugang zu Notruf SOS über Satellit für bestehende iPhone 14 Nutzer um ein weiteres Jahr verlängert wird.

