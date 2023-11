Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Notruf SOS über Satellit auf allen iPhone 14 Modellen in den USA und Kanada gestartet ist. Wenige Wochen später startete der Service auch bei uns in Deutschland. Mittlerweile wurde die innovative Technologie auch auf die iPhone 15 Modelle erweitert. Sie steht mittlerweile in 16 Ländern und Regionen zur Verfügung. Nun hat Apple bekannt gegeben, dass die kostenlose Nutzung von Notruf SOS über Satellit um ein weiteres Jahr für bestehende iPhone 14-Nutzer verlängert wird.

Apple verlängert kostenlose Nutzung von Notruf SOS über Satellit um ein weiteres Jahr für bestehende iPhone 14-Nutzer

Seit dem Start von Notruf SOS über Satellit haben wir euch auf verschiedene Fallbeispiele aus dem echten Leben hingewiesen, wie die Funktion dazu beigetragen hat, Menschenleben zu retten. Notruf SOS über Satellit ermöglicht es euch auch außerhalb der Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung Nachrichten an Notdienste zu senden. Dort, wo ihr auf dem iPhone-Display normalerweise die Signalstärke des Mobilfunknetzes ablest, seht ihr bei einer Satellitenverbindung den Hinweis „SOS“.

Apple hat soeben bekannt gegeben, dass der kostenlose Zugang zu Notruf SOS über Satellit für bestehende iPhone 14-Nutzer um ein weiteres Jahr verlängert wird. Im Kleingedruckten heißt es: „Die kostenlose Testphase wird für iPhone 14-Nutzer verlängert, die ihr Gerät in einem Land aktiviert haben, das Notruf SOS über Satellit vor dem 15. November 2023, 12 Uhr mittags unterstützt.“

Darüberhinaus nennt Apple weitere Sicherheitsfunktionen für „Notruf SOS über Satellit“