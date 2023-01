Mit den iPhone 14 Modellen führte Apple eine neue SOS-Notfallfunktion via Satellit ein, die es ermöglicht, Notfallnachrichten auch dann zu senden, wenn weder Mobilfunk- noch WiFi-Empfang vorhanden sind. Die Funktion ist zwar noch nicht lange verfügbar, konnte jedoch bereits mehrfach beweisen, dass sie in der Not helfen kann. Ein neuer Bericht aus Kanada zeigt nun, wie Apples Notfallfunktion das Leben zweier Frauen rettete, die nach einem Google Maps Missgeschick in der Wildnis umherirrten.

Notruf SOS via Satellit im Einsatz

Wie die Times Colonist berichtet, waren die beiden Frauen nach einer Autoreise auf dem Heimweg, als sie sich in der Nähe von McBride, einem kleinen Dorf in British Columbia, Kanada, verirrten. Auf der Rückfahrt wurde die Hauptstraße wegen eines Unfalls gesperrt, so dass die Frauen in Google Maps nach einer alternativen Route suchten.

Google Maps führte sie über einen Umweg auf eine Nebenstraße in Holmes Forrest. Diese Straße war nach mehreren Schneestürmen nur teilweise geräumt worden, was die Frauen nicht wussten, als sie sich auf den Weg machten. Nach Angaben der Such- und Rettungsdienste kamen sie etwa 20 Kilometer weit, bevor sie auf eine „Schneewand“ trafen und zu aller Not auch noch mit ihrem Fahrzeug stecken blieben. Da sie sich so weit unten auf dem Weg befanden, gab es keinen Mobilfunkempfang. Eine der Frauen hatte jedoch ein iPhone 14 und dachte daran, die neue Notruffunktion SOS via Satellit zu nutzen.

Mit dem iPhone 14 konnten sie eine Nachricht und ihren Standort an ein Apple-Callcenter senden. Von dort aus kontaktierte Apple das Northern911-Callcenter in Kanada, das daraufhin einen Anruf an die Notdienstteams in British Columbia tätigte. Dieses Notfallteam erhielt ein „Informationspaket“, das auch die GPS-Koordinaten des iPhone enthielt.

Die Such- und Rettungsdienste, darunter die Royal Canadian Mounted Police, das British Columbia Search and Rescue Team und das Robson Valley Search and Rescue Team, konnten die beiden Frauen anhand der GPS-Koordinaten lokalisieren. Sie zogen das Fahrzeug aus dem Schnee und halfen dabei, es zu wenden und zurück auf den Highway zu bringen.

Damit hat Apples neue Notfallfunktion wieder einmal bewiesen, dass sie in aussichtslosen Situationen helfen kann. Für das Notfallteam war es das erste Mal, dass sie einen Notruf über Apples SOS-Service erhalten hatten. Dwight Yochim, ein leitender Angestellter von British Columbia Search and Rescue, erklärt: