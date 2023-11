Zattoo, einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa mit mehreren Millionen Nutzern, hat bekannt gegeben, dass man zwei neue FAST Sender von Autentic in Deutschland, Österreich und der Schweiz ins Programm aufnimmt: Spiegel TV Konflikte und Curiosity Now.

Spiegel TV Konflikte und Curiosity Now ab sofort bei Zattoo

Ab sofort stehen mit Spiegel TV Konflikte und Curiosity Now zwei neue FAST Sender in der Senderübersicht der Zattoo App zur Verfügung. Die Inhalte der Sender können jederzeit pausiert, von vorne gestartet sowie rückwirkend geschaut werden.

Spiegel TV Konflikte

„Spiegel TV Konflikte“ steht für tiefgründige und anspruchsvolle Berichterstattung, die sich den wichtigsten globalen Konflikten unserer Zeit widmet. Als Teil des renommierten Spiegel TV-Portfolios, bekannt für seinen präzisen und investigativen Journalismus, bietet der Sender einen Einblick in die Komplexität und Dynamik weltweiter Auseinandersetzungen.

Curiosity Now

Der Sender „Curiosity Now“ hat sich auf dokumentarische Inhalte und Bildungsprogramme spezialisiert. Der Sender bietet eine breite Palette von Sendungen, die Themen wie Wissenschaft, Geschichte, Natur, Technologie und Kultur abdecken. Curiosity Now präsentiert komplexe Themen auf verständliche und unterhaltsame Weise, wodurch sie für ein breites Publikum zugänglich sind.

