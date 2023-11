Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die Weihnachtskomödie „Spirited“ auf der Video-Streaming-Plattform ins Rennen schickte. Nun feiert der Film in ausgewählten Kinos seine Premiere. Parallel dazu hat Apple TV+ auf YouTube ein Making-Of-Video veröffentlicht.

Apple TV+ bringt „Spirited“ zurück ins Kino

Apple TV+ hat bekannt gegeben dass seine erfolgreiche Weihnachtsmusikkomödie „Spirited“ mit Will Ferrell, Ryan Reynolds und Octavia Spencer passend zur Weihnachtszeit in ausgewählten Kinos zu sehen sein wird. Ab dem 24. November in den USA und Kanada sowie am 1. Dezember in Großbritannien und Irland werden die Originalversion und die spezielle Mitsingversion von „Spirited“ in den Kinos starten.

Darüberhinaus wird die Mitsingversion von „Spirited“ ab dem 01. Dezember erstmals auch auf Apple TV+ zur Verfügung stehen. Die klassische Originalversion steht seit letzten Jahr dauerhaft zum Abruf bereit. Falls ihr euch auf die Weihnachtsfeiertage einstimmen möchtet, so bietet sich mit dem Apple Original Film die passende Gelegenheit.

Um was geht es bei dem Film?

An jedem Weihnachtsabend wählt der Geist der Weihnacht (Will Ferrell) eine dunkle Seele aus, die durch den Besuch von drei Geistern reformiert werden soll. Aber in dieses Weihnachtsfest hat er sich den falschen Scrooge ausgesucht. Clint Briggs (Ryan Reynolds) dreht den Spieß gegen seinen gespenstischen Gastgeber um, bis der Geist der Weihnacht sich dabei wiederfindet, seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft neu zu untersuchen. Zum ersten Mal wird „A Christmas Carol“ in dieser urkomischen musikalischen Variante der klassischen Dickens-Geschichte aus der Perspektive der Geister erzählt. Von Regisseur Sean Anders, geschrieben von Sean Anders und John Morris, mit Originalsongs der Oscar-Preisträger Benj Pasek und Justin Paul und von Chloe Arnold choreografiert, ist diese moderne Nacherzählung ein süßer und würziger Feiertagsgenuss.

Falls ihr nähere Einblicke in den Film erhalten möchtet, so lädt euch der Geist der Weihnacht mit dem Making-Of-Video ein, mit Ryan Reynolds, Will Ferrell und Octavia Spencer hinter die Kulissen von „Spirited“ zu blicken.

