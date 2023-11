Meross hat den Verkaufsstart eines neuen HomeKit-Klimasensors & Tür- und Fenstersensors bekannt gegeben. Beide Produkte können ab sofort mit Einführungsrabatt und damit zeitlich befristet deutlich günstiger bestellt werden.

Neuer Meross-Klimasensor kombiniert Thermometer und Hygrometer

Meross bringt einen neuen Klimasensor auf den Markt, der einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor kombiniert. Der Sensor misst 5,6cm x 5,6cm x 1,85cm, wiegt 170g und ist neben Apple Home (HomeKit) auch mit Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings kompatibel.

Interessant ist in unseren Augen die Stromversorgung des Sensors. Neben einem eingebauten Akku setzt Meross bei dem Gerät auch auf ein kleines Solarmodul. Schon bei einer Umgebungshelligkeit von 150 Lux oder höher (z. B. bei Bürobeleuchtung), wird der Sensor mit Strom versorgt, so dass die Akkulaufzeit des Gerätes verlängert werden kann.

Über Apple HomeKit stehen euch die klassischen Smart Home Funktionen zur Verfügung. So könnt ihr per Siri oder die Apple Home App Messwerte abfragen, Regeln bestimmen sowie Automationen und Szenen festlegen.

Der neue Meross Klimasensor funktioniert in Kombination mit einem Meross Hub. Ein Hub kann bis zu 16 Meross-Geräte (Sensoren, Rauchmelder, Thermostatventile usw.) steuern. Solltet ihr bereits einen Hub besitzen, so müsst ihr diesen nicht noch einmal separat kaufen. Meross bietet seine Kombination aus Thermometer und Hygrometer sowohl ohne als auch mit Hub an. Auf der jeweiligen Amazon Produktseite seht ihr den Einführungspreis und könnt zusätzlich noch einen Gutschein aktivieren. Der Meross Klimasensor mit Hub kostet somit zur Einführung nur 26 Euro, ohne Hub sind es 18,76 Euro.

Tür- und Fenstersensor für HomeKit mit Hub nur 22,94 Euro

In einem Atemzug bringt Meross heute auch einen neuen Tür- und Fenstersensor auf den Markt. Auch dieser ist mit Apple Home (HomeKit), Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings kompatibel Die Kommunikation erfolgt ebenfalls über den Meross Hub. Hier setzt der Hersteller auf den 433MHz Funk, um Verbindungen bis zu 100 Meter zu ermöglichen.

Ansonsten handelt es sich um einen „klassischen“ Tür- und Fenstersensor, wie man ihn auch von anderen Herstellern kennt. Das Öffnen und Schließen einer Tür bzw. eines Fensters wird erkannt. Darüber könnt ihr verschiedene Automationen starten. So könnt ihr beispielsweise ein smartes Heizkörperthermostat ansteuern und den Befehl erteilen, das Heizen einzustellen, so lange ein Fenster geöffnet ist.

Der neue Meross Tür- und Fenstersensor kostet zur Einführung anstatt 29,99 Euro nur 22,94 Euro. Auch hier müsst ihr auf der Amazon Produktseite zusätzlich zum angezeigten Preis noch den 10 Prozent Coupon aktivieren.

