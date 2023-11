Apple sucht ständig nach Möglichkeiten, den Datenschutz für iPhone- und Mac-Nutzer zu verbessern. Mit der Entwicklung von zwei neuen Patenten, die die Sichtbarkeit des Bildschirms für andere Personen einschränken sollen, unternimmt Apple nun einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Privatsphäre.

Reduzierter Einblickwinkel

Die aktuellen Displays der Apple-Geräte bieten ein Sichtfeld von rund 170 Grad, was es anderen erleichtert, auf den Bildschirm des iPhone, iPad oder Mac zu schauen. Um dem entgegenzuwirken, schlagen zwei neue Patente von Apple innovative Lösungen vor, um die Sichtbarkeit des Displays auf den Benutzer zu beschränken.

Das erste Patent mit dem Titel „Privacy Films for Curved Displays“ (Sichtschutzfolien für gekrümmte Displays) stellt eine Bildschirmabdeckung vor, die die Lichtemission auf eine einzige Richtung beschränkt. Diese Technologie soll sicherstellen, dass nur der Benutzer direkt vor dem Bildschirm den Inhalt klar sehen kann, während potenzielle Betrachter von der Seite ein verschwommenes oder verdecktes Bild sehen würden.

Das zweite Patent, „Displays with Adjustable Angles of View“ (Displays mit einstellbaren Blickwinkeln), richtet sich an größere Displays, wie z. B. die von Mac-Computern. Das Patent beschreibt eine Methode, bei der der Benutzer den Blickwinkel des Bildschirms in Echtzeit einstellen kann. Diese Anpassung würde durch eine Reihe von verstellbaren Lamellen oder ein Flüssigkristallelement erreicht, das die Sicht aus seitlichen Winkeln einschränkt und so die Privatsphäre erhöht.

Obwohl diese patentierten Technologien noch nicht in Apple-Produkten implementiert sind, stellen sie einen zukunftsweisenden Ansatz für die Privatsphäre der Nutzer dar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine patentierte Technologie nicht zwangsläufig eine Umsetzung garantiert. Alternativ bieten sich bewährte Verfahren für den Schutz der Smartphone-Einsicht an. Will man sein iPhone-Display vor fremden Blicken schützen, beispielsweise in der U-Bahn, gibt es dazu passende Folien, die den Blickwinkel reduzieren.

