Im Rahmen der Amazon Black Friday Woche stehen derzeit verschiedene Apple Produkte zum drastisch reduziert Preis im Mittelpunkt. Unter anderem erhalte ihr die neuen AirPods Pro 2 (USB-C) für nur 239 Euro und verschiedene Apple Watch Ultra Modelle zum Tiefpreis, auch Apple Pencil 2 ist preiswerter denn je.

Apple Pencil 2 nur 96 Euro

Solltet ihr Interesse am Apple Pencil 2 haben und nur noch auf die passenden Argumente gewartet haben, so haben wir den passenden Tipp für euch. Apple selbst verlangt im Apple Online Store stolze 149 Euro für den Apple Pencil 2. Bei Amazon könnt ihr euch den Zeichenstift für nur 96 Euro sichern. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 53 Euro bzw. 36 Prozent. Einen niedrigeren Preis für den Apple Pencil 2 haben wir bis dato nicht in Erinnerung.

Apple beschreibt Apple Pencil 2 wie folgt

Der Apple Pencil (2. Generation) liefert pixelgenaue Präzision und eine branchen­führende niedrige Latenz. Damit ist er ideal zum Zeichnen, Skizzieren, Ausmalen, Notizen machen, PDFs kommentieren und mehr. Und er lässt sich genauso einfach und natürlich benutzen wie ein normaler Stift. Durch die intuitive Touch Oberfläche, die Doppeltippen unterstützt, kannst du mit dem Apple Pencil (2. Generation) außerdem Werkzeuge wechseln, ohne ihn abzusetzen.

Apple Pencil 2 ist mit dem 12,9 iPad Pro (3. Generation oder neuer), 11 Zoll iPad (1. Generation oder neuer), iPad Air (4. Generation oder neuer) und iPad mini (6. Generation) kompatibel. Apple Pencil (2. Generation) unterstützt die Apple Pencil Schwebefunktion bei Verwendung mit dem 12,9″ iPad Pro (6. Generation) und dem 11″ iPad Pro (4. Generation).

Angebot Apple Pencil (2. Generation) Mit dem neuesten Apple Pencil kannst du besser als je zuvor Notizen machen, schreiben und zeichnen...

Der Apple Pencil haftet magnetisch am iPad Pro und lädt kabellos

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C) ​​​​​​​ Der von Apple entwickelte H2 Chip liefert die Leistung für die AirPods Pro und macht ihre...

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren