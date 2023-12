Apple feiert während des gesamten Dezembers die Aktion „Countdown“ und steuert auf den Jahreswechsel mit einem täglichen Deal zu. Heute steht der Film „Plane“ für nur 4,99 Euro im Mittelpunkt.

Apple 2023 Countdown – Tag 3: „Plane“ nur 4,99 Euro

Wir nutzen den heutigen Sonntag (03. Dezember 2023) und blicken auf Tag 3 der Aktion „Apple 2023 Countdown“. Nur heute könnt ihr euch den Film „Plane“ zum Preis von 4,99 Euro sichern.

Bei Plane handelt es sich um einen Actionhriller, bei dem Jean-François Richet Regie führt. In den Hauptrollen sind unter anderem Gerard Butler, Mike Colter und Yosan An zu sehen. In der Kurzbeschreibung heißt es

Notlandung im Kriegsgebiet: Gerard Butler bringt als Pilot seine Maschine auf einer umkämpften Tropeninsel runter. Mit einem FBI-Häftling muss er die Passagiere vor brutalen Rebellen retten.

Nur heute könnt ihr euch den Film „Plane“ zum Preis von 4,99 Euro sichern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren