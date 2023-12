Taylor Swift wurde vor einigen Wochen zur „Apple Music Artist of the Year“ gekürt, und die Feierlichkeiten werden so schnell nicht aufhören. So hat Apple bekannt gegeben, dass das Unternehmen nächste Woche, am 8. und 9. Dezember, in New York City eine kostenlose „Taylor Swift Eras Experience“ veranstalten wird.

Eine Reise durch Swifts musikalische Epochen

Die zweitägige Veranstaltung in New York lädt Fans dazu ein, in 10 einzigartige Bühnenbilder einzutauchen. Jede Kulisse symbolisiert eine andere Ära aus Swifts ruhmreicher Karriere. Apple Music betont, dass dieses Erlebnis eine Hommage an Swifts Vielseitigkeit und ihren Einfluss auf die Musikwelt ist.

Die Veranstaltung ist auf großes Interesse gestoßen und hat bereits mehr als 50.000 Menschen in die Ticket-Warteschlange gezogen. Auch wenn die Vorfreude groß sein mag, so sollten Fans beachten, dass Taylor Swift selbst nicht anwesend sein wird. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, können sich Swifts New Yorker Fans über einen von Apple zur Verfügung gestellten Link für Tickets registrieren. Die Registrierung ist bis zum 2. Dezember möglich.

Apple hat klargestellt, dass die Tickets für dieses einzigartige Erlebnis über ein Lotteriesystem verteilt werden. Frühzeitige Anmeldungen werden nicht bevorzugt, sodass alle eine faire Chance erhalten. Wichtig ist, dass nur Anmeldungen aus dem Großraum New York City berücksichtigt werden. Den ausgewählten Teilnehmern wird ein bestimmtes Zeitfenster für ihren Besuch zugewiesen, der voraussichtlich etwa 40 Minuten dauern wird.

Swifties, grab your friends and your friendship bracelets. Registration is now open for #TSErasTheExperience in New York City December 8-9th celebrating @taylorswift13 as Apple Music’s 2023 #ArtistOfTheYear. ✨ https://t.co/RyI7eW6GE8 pic.twitter.com/4M73lXIAVz — Apple Music (@AppleMusic) December 1, 2023

Taylor Swift und Apple

Im Laufe der Jahre hat sich zwischen Swift und Apple eine bemerkenswerte Partnerschaft entwickelt. Ein Schlüsselmoment dieser Zusammenarbeit ereignete sich im Jahr 2015, als Swift ihr Einfluss geltend machte, um eine wichtige Änderung in der Geschäftspolitik von Apple Music herbeizuführen. Ursprünglich hatte Apple nicht vorgesehen, Künstlern während der kostenlosen Testphase von Apple Music Tantiemen zu zahlen. Swift äußerte öffentlich ihre Bedenken und entschied sich zunächst dagegen, ihr damals neues Album „1989“ auf der Plattform zu veröffentlichen.

Diese Entscheidung und die darauf folgende öffentliche Kritik bewegten Apple dazu, seine Politik zu überdenken und zu ändern, wodurch Künstler auch während der kostenlosen Testphase entlohnt wurden. Als Reaktion darauf veröffentlichte Swift „1989“ exklusiv auf Apple Music, was als großer Erfolg für beide Seiten gewertet wurde.

Darüber hinaus hat Swift im Laufe der Jahre verschiedene exklusive Inhalte auf Apple Music veröffentlicht, darunter Konzertfilme und besondere Auftritte. Diese exklusiven Veröffentlichungen haben nicht nur die Bindung zwischen Swift und ihren Fans gestärkt, sondern auch die Reichweite und den Einfluss von Apple Music als Plattform im Musikstreaming-Bereich erweitert.

