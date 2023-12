Spotify wird organisatorische Veränderungen vornehmen, darunter auch eine erhebliche Reduzierung der Belegschaft. CEO Daniel Ek kündigte einen Personalabbau in Höhe von 17 Prozent im gesamten Unternehmen an und bezeichnete die schwierige Entscheidung als notwendigen Schritt, um Spotify angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs und der gestiegenen Betriebskosten auf die zukünftigen Ziele auszurichten.

Personalreduzierung trotz guter Zahlen

Spotify hat sich laut eigenen Aussagen darauf konzentriert, ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen, das zu beständigem Wachstum und Rentabilität fähig ist. Trotz der Fortschritte in den letzten Jahren macht Ek in einem Schreiben deutlich, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind. Das derzeitige Wirtschaftsklima, welches durch ein verlangsamtes Wachstum und kostspieligeres Kapital gekennzeichnet ist, macht erhebliche Anpassungen erforderlich, damit Spotify wettbewerbsfähig bleibt.

Die Entscheidung, die Belegschaft zu reduzieren, folgt auf einen positiven Ergebnisbericht des Unternehmens. Ek erklärt jedoch, dass die Betriebskosten nach wie vor höher sind als die finanziellen Ziele, sodass diese beträchtliche Reduzierung unvermeidlich sei. Die Entlassungen sind Teil einer breiter angelegten Strategie zur Steigerung von Effizienz und Produktivität.

Der Ansatz von Spotify in den Jahren 2020 und 2021 umfasste erhebliche Investitionen in die Erweiterung des Teams, in Inhalte, Marketing und neue Branchen. Während diese Investitionen positive Ergebnisse brachten, erfordert das aktuelle wirtschaftliche Umfeld eine schlankere Kostenstruktur, so das Unternehmen.

Zudem hat Spotify, mit 574 Millionen monatlich aktiven Nutzern und 226 Millionen zahlenden Abonnenten, kürzlich die Preise fast überall erhöht. In Deutschland zahlen Kunden beispielsweise nun 10,99 Euro monatlich für den Premium-Einzelzugang und 17,99 Euro für den Familienzugang.

Die betroffenen Mitarbeiter werden Abfindungspakete erhalten, die durchschnittlich fünf Monate Abfindung, nicht genutzten Urlaub, Gesundheitsversorgung während der Abfindungsphase und weitere Unterstützung umfassen.

