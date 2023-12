Der Internetprovider 1&1 hat den Start seines eigenen Mobilfunknetzes bekannt gegeben, womit das Unternehmen zum vierten deutschen Mobilfunkanbieter mit eigenem Netz avanciert. Mit dem Einsatz des „1&1 O-RAN“, einem vollständig virtualisierten 5G-Netz, beansprucht 1&1 eine Europa-Premiere. Das Netz basiert auf der Open-RAN-Technologie, die flexible Zusammenarbeit mit verschiedenen Zulieferern ermöglicht. Zu Beginn kooperiert 1&1 mit den Netzwerkausrüstern Rakuten Symphony und Mavenir.

Obwohl das 5G-Netz von 1&1 betriebsbereit ist, ist die deutschlandweite 5G-Abdeckung noch nicht vollständig. Um eine nahtlose Netzverfügbarkeit zu gewährleisten, hat 1&1 Roaming-Abkommen mit Telefónica Deutschland bis zum Sommer des nächsten Jahres und ab Sommer 2024 mit Vodafone getroffen. Aktuell verfügt 1&1 über eine 90-prozentige 5G-Abdeckung in Deutschland und plant, bis Ende 2025 nahezu eine vollständige Abdeckung zu erreichen.

Die Tarife von 1&1 variieren hauptsächlich aufgrund des unterschiedlichen Datenvolumens. In den ersten sechs Monaten bietet 1&1 einen Sonderpreis, danach gelten folgende Tarife: 5 GB für 20 Euro pro Monat, 10 GB für 25 Euro, 50 GB für 30 Euro, 100 GB für 35 Euro und eine echte Daten-Flatrate ohne Limit für 100 Euro pro Monat. Alle Tarife haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, aber es gibt auch flexible Varianten ohne Bindungsfrist, die dafür entsprechend mehr kosten.

Der Einstieg von 1&1 in den Mobilfunkmarkt mit seinem eigenen 5G-Netz ist ein bedeutender Schritt in der deutschen Telekommunikationslandschaft. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Konkurrenz und der Markt als Ganzes darauf einstellen werden.

1&1 schreibt zu dem Start des eigenen Mobilfunknetzes:

„Nach dem Start von „1&1 5G zu Hause“ vor einem Jahr, schaltet 1&1 heute seine mobilen Dienste frei. Das vierte Mobilfunknetz Deutschlands ist jetzt voll funktionsfähig und kann auch unterwegs mit Smartphones genutzt werden.

Voraussetzung für die Freischaltung mobiler Dienste war die gestern erfolgte Bereitstellung von 5G National-Roaming durch Telefónica Deutschland. Damit können 1&1 Kunden überall dort, wo das im Aufbau befindliche 1&1 Netz noch über keine eigene Abdeckung verfügt, auf das 5G Netz von Telefónica zugreifen. Automatisch und unterbrechungsfrei. Ab Sommer 2024 wird Vodafone plangemäß 5G National-Roaming bereitstellen.

Als erster Netzbetreiber in Europa setzt 1&1 vollständig auf die neuartige Open RAN-Technologie. Herzstück des 1&1 Netzes („1&1 O-RAN“) bildet eine private Cloud, die in hunderten Städten mit dezentralen Edge-Rechenzentren betrieben wird. Sämtliche Netzfunktionen werden per Software gesteuert, die auf herkömmlichen Servern läuft. An allen Antennenstandorten werden Gigabit-Antennen eingesetzt, die via Glasfaser mit den 1&1 Edge-Rechenzentren verbunden sind. Diese Netzarchitektur ermöglicht minimale Latenzen, was für zukünftige Echtzeitanwendungen unabdingbar ist.

Anders als traditionelle Netze, die auf proprietärer Technik spezialisierter Netzwerkausrüster wie Huawei basieren, verfügt das 1&1 O-RAN über eine Vielzahl standardisierter Schnittstellen. Über diese können Software- und Hardware-Komponenten der innovativsten und sichersten Anbieter flexibel kombiniert werden. Das macht 1&1 unabhängig von einzelnen Ausrüstern. Bereits heute werden Produkte und Dienstleistungen von über 80 Unternehmen eingesetzt. So entsteht parallel zum 1&1 O-RAN ein neues digitales Ökosystem.“