Erst gestern berichteten wir über das Gerücht, dass die Apple Podcasts-App in Kürze für Fahrer eines Tesla-Elektroautos zur Verfügung stehen wird. Nun haben wir die offizielle Bestätigung erhalten. In der kommenden Woche soll es schon soweit sein. Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerung, die das Holiday Update 2023 für den Tesla mit sich bringt wird.

Apple CarPlay wird seitens Tesla nicht unterstützt, in Kürze steht Tesla-Fahrern allerdings die Apple Podcasts-App direkt im Fahrzeug zur Verfügung. Tesla selbst hat die Gerüchte bestätigt und für die kommende Woche das „Holiday Update 2023“ angekündigt.

Dieses bringt verschiedene Neuheiten mit sich. So wertet ihr direkt über die Tesla-Bedienoberfläche Zugriff auf Apple Podcasts haben. Ihr müsst lediglich die Apple Podcasts-App über den Application Launcher starten, den QR-Code scannen und euch mit eurer Apple ID anmelden. Anschließend werden eure Podcasts zwischen euren Apple Geräten und dem Tesla synchronisiert.

The 2023 Holiday Update rolls out next week

Here’s what’s coming…

Custom Lock Sounds

Replace the horn lock sound of your vehicle with another sound—like a screaming goat 🐐

LAN Party on Wheels

Play your favorite games on the rear touchscreen 🎮

Rear Screen Bluetooth… pic.twitter.com/Xl2Q6YgS2b

— Tesla (@Tesla) December 8, 2023