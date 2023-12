Mit iOS 17.0 hat Apple eine neue Funktion ins iPhone-Betriebssystem implementiert, die mit dem Update auf watchOS 10.1 auch ihren Sprung auf die Apple Watch schaffte. Mit dem kommenden Update auf iOS 17.2 erweitert Apple die Möglichkeiten, die NameDrop ermöglicht.

iOS 17.2: Diese Verbesserungen erhält NameDrop

Falls ihr die Funktion NameDrop bis dato noch nicht kennengelernt habt, so holen wir euch noch einmal kurz ins Boot. Ihr könnt NameDrop verwenden, um eure Kontaktinformationen schnell mit einem iPhone oder einer Apple Watch in der Nähe zu teilen. Um die Daten von iPhone zu iPhone oder Apple Watch zu teilen, haltet ihr das Display eures iPhone einige Zentimeter von der Oberseite des iPhone oder der Apple Watch der anderen Person entfernt.

Nachdem Apple Anfang dieser Woche den Release-Candidate zu iOS 17.2 veröffentlicht hatte, sind auch die offiziellen Release-Notes bekannt. So bringt das X.2 Update nicht nur die neue Journal-App, die Möglichkeiten räumliche Videos aufnehmen zu können, sowie Verbesserungen bei der Nachrichten- und Wetter-App mit sich, auch NameDrop wird erweitert.

Zu den geplanten NameDrop-Vebresserungen zählen die Möglichkeit, Bordkarten, Kinokarten und andere geeignete Pässe zu teilen. Um die Funktion zu nutzen, öffnen ihr die Wallet-App und tippt auf den Pass, den ihr teilen möchten. Haltet dann euer iPhone an die Oberseite eines anderen iPhones. Unterhalb des Passes auf eurem iPhone erschein dann die Schaltfläche „Teilen“. Tippt nun auf „Teilen“ , um den Pass per AirDrop an das andere iPhone zu senden. Für das Teilen von Bordkarten, Kinokarten und andere geeignete Pässen muss auf beiden iPhones iOS 17.2 oder neuer installiert sein

