Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple den Release-Candidate zu iOS 17.2 und Co. veröffentlicht. Sollten keine größeren Probleme mehr auftauchen, so wird der RC in Kürze zu finalen Version deklariert und für Jedermann freigegeben. Aktuell gehen wir davon aus, dass dies am kommenden Montag (11. Dezember 2023) der Fall sein wird. Wir sagen euch, mit welchen Neuerungen ihr rechnen könnt.

iOS 17.2: Das sind die vollständigen Release-Notes

Im Laufe des Beta-Phase zu iOS 17.2 sind wir bereits auf allerhand Neuerungen des kommenden X.2 Updates eingegangen. So erwarten euch nicht nur Bugfixes und Leistugnsverbesserungen, sondern auch verschiedene neue Funktionen. Auf ein paar dieser Neuerungen sind wir bereits hier, hier, hier und dort eingegangen.

Mit dem Release Canddiate zu iOS 17.2 hat Apple auch die Release-Notes veröffentlicht. Aus dem englischen übersetzt, lesen sich diese wie folgt:

Journal

Journal ist eine neue App, mit der ihr über die kleinen Momente und großen Ereignisse in eurem Leben schreiben könnt, um dankbar zu sein und euer Wohlbefinden zu verbessern

Tagebuchvorschläge machen es euch leicht, euch an eure Erlebnisse zu erinnern, indem ihr eure Ausflüge, Fotos, Trainingseinheiten und mehr intelligent in Momente gruppiert, die ihr eurem Tagebuch hinzufügen könnt

Mit Filtern könnt ihr mit Lesezeichen versehene Einträge schnell finden oder Einträge mit Anhängen anzeigen, sodass ihr wichtige Momente in eurem Leben noch einmal Revue passieren lassen und darüber nachdenken könnt

Geplante Benachrichtigungen helfen euch, eine konsistente Tagebuch-Praxis beizubehalten, indem sie euch daran erinnern, an den von euch gewählten Tagen und zu der von euch gewählten Uhrzeit zu schreiben

Option zum Sperren eures Tagebuchs mit Touch ID oder Face ID

Durch die iCloud-Synchronisierung bleiben eure Tagebucheinträge in iCloud sicher und verschlüsselt

Aktionstaste

„Übersetzen“ als Option für die Aktionstaste auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max, um schnell Sätze zu übersetzen oder ein Gespräch mit jemandem in einer anderen Sprache zu führen

Kamera

Mit räumlichen Videos könnt ihr Videos auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max aufnehmen, sodass ihr eure Erinnerungen dreidimensional auf dem Apple Vision Pro noch einmal erleben könnt

Verbesserte Fokussiergeschwindigkeit der Telekamera beim Aufnehmen kleiner, weit entfernter Objekte auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

Nachrichten

Mit dem Nachholpfeil könnt ihr ganz einfach zu eurer ersten ungelesenen Nachricht in einer Konversation springen, indem ihr auf den Pfeil in der oberen rechten Ecke tippen

Mit der Option „Sticker hinzufügen“ im Kontextmenü könnt ihr einen Sticker direkt zu einer Sprechblase hinzufügen

Memoji-Updates umfassen die Möglichkeit, die Körperform jedes Memojis anzupassen

Contact Key Verification bietet automatische Benachrichtigungen und Kontaktüberprüfungscodes, um zu überprüfen, ob Personen, die außergewöhnlichen digitalen Bedrohungen ausgesetzt sind, nur mit den Personen kommunizieren, mit denen sie tatsächlich kommunizieren möchten

Wetter

Die Niederschlagsmengen helfen euch, in den nächsten 10 Tagen den Überblick über die Regen- und Schneebedingungen eines bestimmten Tages zu behalten

Mit neuen Widgets könnt ihr zwischen Niederschlag für die nächste Stunde, Tagesvorhersage, Sonnenauf- und -untergangszeiten und aktuellen Bedingungen wie Luftqualität, Gefühlen und Windgeschwindigkeit wählen

Mit der Momentaufnahme der Windkarte könnt ihr Windmuster schnell beurteilen und auf die animierte Windkartenüberlagerung zugreifen, um sich auf die vorhergesagten Windbedingungen für die nächsten 24 Stunden vorzubereiten

Mit dem interaktiven Mondkalender könnt ihr die Mondphase an jedem beliebigen Tag für den nächsten Monat einfach visualisieren

Dieses Update enthält außerdem die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Siri-Unterstützung für den privaten Zugriff auf und die Protokollierung von Health-App-Daten mit eurer Stimme

AirDrop-Verbesserungen, einschließlich erweiterter Kontaktfreigabeoptionen und der Möglichkeit, Bordkarten, Kinokarten und andere berechtigte Pässe zu teilen, indem zwei iPhones zusammengebracht werden

Mit der Wiedergabeliste „Lieblingslieder“ in Apple Music könnt ihr schnell zu den Liedern zurückkehren, die ihr als Favoriten markiert habt

Die Verwendung des Hörverlaufs in Apple Music kann in einem Focus deaktiviert werden, sodass die Musik, die ihr hört, nicht in „Zuletzt abgespielt“ erscheint oder eure Empfehlungen beeinflusst

Mit einem neuen Digitaluhr-Widget könnt ihr auf eurem Startbildschirm und im Standby-Modus schnell einen Blick auf die Uhrzeit werfen

Verbessertes AutoFill identifiziert Felder in PDFs und anderen Formularen und ermöglicht es euch, diese mit Informationen wie Namen und Adressen eurer Kontakte zu füllen

Neue Tastaturlayouts bieten Unterstützung für 8 samische Sprachen

Die Warnung zu sensiblen Inhalten für Sticker in Nachrichten verhindert, dass euch unerwartet ein Aufkleber mit Nacktheit angezeigt wird

Qi2-Ladegerät-Unterstützung für alle iPhone 13-Modelle und iPhone 14-Modelle

Behebt ein Problem, das das kabellose Laden in bestimmten Fahrzeugen verhindern kann

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren