Mittlerweile dürfte es sich herumgesprochen haben, dass Apple den gesamten Dezember nutzt, um Tag für Tag einen Blockbuster zum reduzierten Preis anzubieten. Am heutigen Tag fiel die Wahl auf den Film „Ein Mann namens Otto“ mit Tom Hanks. Nur heute könnt ihr euch die Komödie für nur 4,99 Euro sichern.

Weiter geht es mit dem Countdown in Richtung Jahreswechsel. Wir nutzen den heutigen 08. Dezember 2023, um auf Tag 8 der Aktion „Apple 2023 Countdown“ zu blicken. Nur heute könnt ihr euch „Ein Mann namens Otto“ zum Preis von nur 4,99 Euro sichern. Falls ihr bei dem Filmtitel an den deutschen Comedian denkt, seht ihr allerdings auf dem Holzweg.

In der Kurzbeschreibung zum Film heißt es

Basierend auf dem ebenso witzigen wie bewegenden #1 New York Times Bestseller, erzählt „Ein Mann namens Otto“ die Geschichte von Otto Anderson (Tom Hanks), einem mürrischen Witwer, der sehr auf seine Gewohnheiten fixiert ist. Als eine lebhafte junge Familie nebenan einzieht, trifft Otto in der schlagfertigen und hochschwangeren Marisol (Marina Trevino) auf eine ebenbürtige Gegnerin. Diese Begegnung führt zu einer unerwarteten Freundschaft, die seine Welt völlig auf den Kopf stellt. Erleben Sie eine lustige, herzerwärmende Geschichte, die beweist, dass sich einige Familien auch an den ungewöhnlichsten Orten zusammenfinden können.