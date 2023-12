DAZN hat bekannt gegeben, dass der Streaming-Dienst ein erstes Free-Angebot in der DAZN-App startet. Auch ohne Abo könnt ihr ausgewählte Sportinhalte streamen. Los geht es schon heute mit der Begegnung Juventus Turin – SSC Neapel in der Serie A.

DAZN startet erstes kostenloses Angebot in der DAZN-App

Ab sofort geht DAZN mit einem neuen, kostenlosen In-App-Angebot in Deutschland als erstem Markt innerhalb des globalen Gruppen-Portfolios an den Start. Durch die neue DAZN-Option könnt ihr erstmals kostenlos auf ausgewählte Inhalte innerhalb der DAZN-App live und auf Abruf zugreifen. Es ist lediglich ein DAZN-Account notwendig, jedoch nicht die Buchung eines zusätzlichen, kostenpflichtigen Pakets. Registrierte DAZN-Nutzer können sich einfach in der DAZN-App auf dem Endgerät ihrer Wahl anmelden und bekommen die klassische Nutzeroberfläche von DAZN angezeigt, auf der die frei verfügbaren Inhalte markiert sind und abgerufen werden können.

Mit dem neuen kostenlosen In-App-Angebot kommt ihr jede Woche in den Genuss ausgewählter Sport-Events, darunter aus der LALIGA, Serie A, Ligue 1 und mehr. Hinzu kommt ein breiter Katalog von Non-Live-Inhalten wie Dokumentationen oder Highlights exklusiver Sportrechte, wie zum Beispiel der UEFA Champions League oder auch lineare Kanäle wie Red Bull TV, die jederzeit abrufbar sind.

Gleich zum Start präsentiert DAZN einige echte Fußball-Highlights frei für alle. Unter anderem:

Freitag, 8. Dezember: Juventus Turin – SSC Neapel (Serie A)

Samstag, 9. Dezember: Paris Saint-Germain – FC Nantes (Ligue 1)

Sonntag, 10. Dezember: Atletico Madrid – UD Almeria (LALIGA)

Montag, 11. Dezember: Al Shabab – Al Nassr (King Cup)

Dienstag, 12. Dezember: Highlights der UEFA Champions League

Mittwoch, 13. Dezember: Highlights der UEFA Champions League

Donnerstag, 14. Dezember: FC Bayern München – Ajax Amsterdam (UEFA Women’s Champions League)

Freitag, 15. Dezember: AS Monaco – Olympique Lyon (Ligue 1)

Samstag, 16. Dezember: SSC Neapel – Cagliari Calcio (Serie A)

Sonntag, 17. Dezember: Real Madrid – FC Villareal (LALIGA)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren