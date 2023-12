Apple TV+ hat heute einen ersten Blick auf „Palm Royale“ gewährt. Die neue Serie bietet eine Mischung aus Humor und Drama vor dem Hintergrund der Gesellschaft von Palm Beach im Jahr 1969. „Palm Royale“ startet am 20. März 2024 auf Apple TV+ und bietet eine beeindruckende Besetzung, darunter Kristen Wiig (Ghostbusters, Wonder Woman 1984), Laura Dern (Twin Peaks, Marriage Story) und Ricky Martin.

„Palm Royale“ auf Apple TV+

„Palm Royale“ ist eine Geschichte über die Außenseiterin Maxine Simmons (Kristen Wiig), die sich bemüht, in der High Society von Palm Beach Fuß zu fassen. Während Maxine versucht, die undurchlässige Grenze zwischen den Reichen und den Armen zu überwinden, stellt „Palm Royale“ eine entscheidende Frage: „Wie viel von dir selbst bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was ein anderer hat?“

Die Serie wartet mit einem Aufgebot an renommierten Schauspielern auf. Die für den Emmy und den Academy Award nominierte Kristen Wiig führt das Ensemble an, zusammen mit den Oscar- und Emmy-Gewinnern Laura Dern und Allison Janney sowie Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy und Kaia Gerber. Bruce Dern und Carol Burnett sind ebenfalls in „Palm Royale“ zu sehen.

Die Serie basiert auf Juliet McDaniels Roman „Mr. und Mrs. American Pie“ und ist eine Produktion der Apple Studios. Abe Sylvia, Laura Dern, Jayme Lemons, Kristen Wiig, Katie O’Connell Marsh, Tate Taylor und John Norris fungieren als ausführende Produzenten. Regie führen Taylor, Sylvia, Claire Scanlon und Stephanie Laing.

„Palm Royale“ feiert mit den ersten drei Episoden am 20. März 2024 auf Apple TV+ Premiere, die weiteren Episoden werden bis zum 8. Mai wöchentlich veröffentlicht.

