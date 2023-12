Apple baut sein TV+ Portfolio stetig weiter aus und hat nun die neue Sci-Fi-Serie „Murderbot“ angekündigt. Die Serie stammt von den Oscar-Nominierten Chris und Paul Weitz. In der Hauptrolle ist der Emmy Awards Gewinner Alexander Skarsgård zu sehen. Dieser fungiert auch gleichzeitig als ausführender Produzent.

Apple TV+ kündigt „Murderbot“ an

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst sein Angebot an Science-Fiction-Serien mit „Murderbot“ erweitern wird. Dabei handelt es sich um eine neue 10-teilige Serie der Oscar-Nominierten Regisseure Chris und Paul Weitz („About a Boy“, “Mozart in the Jungle”) mit Emmy-Preisträger Alexander Skarsgård („Succession“, „Big Little Lies“, „The Northman“) in der Hauptrolle. Neben der Hauptrolle wird Skarsgård neben den Weitz-Brüdern auch als ausführender Produzent fungieren.

„Murderbot“ ist eine actiongeladene Science-Fiction-Serie, die auf den preisgekrönten Romanen von Martha Wells basiert und über einen selbsthackenden Sicherheits-Androiden handelt, der von menschlichen Emotionen entsetzt ist und sich dennoch zu seinen verletzlichen „Kunden“ hingezogen fühlt. Murderbot muss seinen freien Willen verbergen und einen gefährlichen Auftrag erfüllen, doch eigentlich will er nur in Ruhe gelassen werden, um sich futuristische Seifenopern anzusehen und seinen Platz im Universum herauszufinden.

„Murderbot“ stammt von Paramount Television Studios. Die Weitz-Brüder werden unter ihrem „Depth of Field“-Banner die Geschichte schreiben, Regie führen und produzieren. Andrew Miano ist außerdem ausführender Produzent für Depth of Field. David S. Goyer ist neben Keith Levine ausführender Produzent für Phantom Four. Wells wird als beratender Produzent fungieren.

Die Serie markiert die zweite Zusammenarbeit von Apple TV+ mit dem Geschichtenerzähler Goyer, der als Showrunner und ausführender Produzent des weltweit erfolgreichen Apple Original-Epos „Foundation“ fungiert, dessen zweite Staffel kürzlich ausgestrahlt wurde.

