Prime Video hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für die Wimbledon Championships – einem der wichtigsten und renommiertesten Events im Tenniskalender – gesichert. Bis zum Jahr 2027 haben Prime-Kunden die Möglichkeit, das renommierte Tennisturnier ohne Zusatzkosten zu verfolgen.

Wimbledon: Das renommierte Tennis-Grand-Slam-Turnier live und exklusiv bei Prime Video

Tennis-Fans aufgepasst. In den kommenden vier Jahren (2024 bis 2027) zeigt Prime Video die Wimbledon Championships und somit eins der beliebtesten Tennis-Turniere der Welt live und exklusiv in Deutschland und Österreich. Das Rechtepaket beinhaltet die exklusive Übertragung jeder Runde, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, einschließlich der Finalspiele.

Die Übertragung der Wimbledon Championships bei Prime Video startet mit dem ersten Spiel am 1. Juli 2024 und endet am Wochenende vom 13. bis 14. Juli 2024 mit den Damen- und Herreneinzelfinals auf dem weltberühmten Centre Court. Prime-Mitglieder können sich auf Live-Übertragungen von mehreren Plätzen, sowie auf eine Studio-Show freuen, in der jeden Tag vor Ort über das gesamte Geschehen berichtet wird.

Amazon spricht davon, dass Prime Kunden die Wimbledon Championships ohne Zusatzkosten live verfolgen können. Die Prime Mitgliedschaft kostete hingegen 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr. Viele Anwender sind bereits Prime-Mitglieder und nehmen die Tennis-Übertragung gerne als willkommenen Bonus mit.

Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen.

