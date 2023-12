Apple hat dieses Jahr nur wenige Neuerungen für die Apple Watch bereitgehalten, doch im kommenden Jahr könnte durchaus mehr geboten werden, wenn es nach Bloombergs Mark Gurman geht. Demnach können wir mit einem Design-Update sowie neuen Gesundheitsfunktionen wie Blutdruckmessung und Schlafapnoe-Erkennung rechnen.

Großes Update für Apple Watch erwartet

Wie Gurman in seinem „Power On“ Newsletter berichtet, wird 2024 mindestens ein Apple Watch Modell ein aktualisiertes Aussehen erhalten. Gurman gibt zwar nicht an, ob die Apple Watch oder Apple Watch Ultra gemeint ist, es ist jedoch wahrscheinlicher, dass hier die Standard-Variante im Fokus ist.

Bereits in früheren Berichten hat Gurman gesagt, dass Apple an einem bedeutenden Update für den zehnten Jahrestag der Apple Watch arbeitet. Die Apple Watch wurde im September 2014 angekündigt, kam aber erst im April 2015 auf den Markt, sodass es etwas unklar ist, ob der „zehnte Jahrestag“ in das Jahr 2024 oder 2025 fällt. Die „Apple Watch Series 10“ ist 2024 fällig, und da Gurman auf ein Design-Update im nächsten Jahr hindeutet, könnte es sich dabei tatsächlich um das „Jubiläums“-Modell handeln.

Die aktualisierte Apple Watch soll ein dünneres Design sowie einen neuen magnetischen Mechanismus zum Verbinden von Bändern aufweisen. Noch interessanter könnten die neuen Gesundheitsfunktionen sein. Gurman gibt an, dass wir erwarten können, dass die nächste Generation der Apple Watch Bluthochdruck und Schlafapnoe erkennen wird, Erkrankungen, die Millionen von Menschen betreffen. Er erklärt:

„Auch die Apple Watch soll aufgepeppt werden. Das Unternehmen plant mindestens ein Modell mit einem neuen Look. Noch wichtiger ist, dass Apple an zwei Gesundheitsfunktionen arbeitet, die die Smartwatch zu neuen Höhen führen sollen: Erkennung von Bluthochdruck und Schlafapnoe. Wie ich schon früher geschrieben habe, wird diese Technologie den Benutzer warnen, wenn sie glaubt, dass er an einer dieser Krankheiten leidet, und weitere Untersuchungen vorschlagen. Es wird nicht erwartet, dass sich die aktuelle Apple Watch in diesem Weihnachtsgeschäft gut verkaufen wird, und ein Mangel an überzeugenden Funktionen ist ein Teil des Grundes dafür. In diesem Jahr gab es kaum größere Änderungen an dem Gerät. Die neue Geste des doppelten Antippens ist zwar cool, aber kein Grund für ein Upgrade. Ebenso wenig wie ein neuer Chip oder ein etwas hellerer Bildschirm. Aber die bevorstehenden Gesundheitsfunktionen dürften echte Marketingkraft haben. Stellen Sie sich vor, Apple könnte in einem Werbespot anpreisen, dass das Unternehmen die Möglichkeit bietet, den Blutdruck am Handgelenk zu messen. Ich glaube, das wird eine Menge Geräte verkaufen.“

Die Blutdruckmessung am Handgelenk wäre für die Smartwatch eine bemerkenswerte technische Leistung. Gurman sagte im November, dass die Apple Watch in der Lage sein wird, dem Träger mitzuteilen, ob sein Blutdruck eine steigende Tendenz aufweist, sodass er dies einem Arzt melden kann. Eine künftige Version der Technologie wird möglicherweise genaue Messwerte liefern können.

Schlafapnoe wird anhand von Schlafmessungen und Atemmustern erkannt, sodass die Nutzer wissen, ob die Krankheit vorliegt. Für die Erkennung von Schlafapnoe ist häufig eine Schlafstudie in einem Schlafzentrum erforderlich, weshalb die Apple Watch eine gewisse Erleichterung bei der Diagnosestellung darstellen könnte.

Ein Termin für den Release der neuen Apple Watch nennt Gurman nicht, doch es ist damit zu rechnen, dass die clevere Uhr im September 2024 in die nächste Runde geht.

