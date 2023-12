In den letzten Monaten haben wir verschiedene EcoFlow Produkte getestet. Unter anderem haben wir dabei unser Augenmerk auf das 400W faltbare Solarpanel sowie die 100W flexiblen Solarpanele gelegt. Darüberhinaus bietet EcoFlow allerdings noch eine weitere Bauart für Solarpanele an. Die Rede ist von den starren Solarpanelen, die sich nicht nur für Hausbesitzer, sondern auch in weiteren Szenarien idealerweise eignen. Hier denken wir zum Beispiel an die Gartenlaube, den Schrebergarten, den Campingplatz oder das Wohnmobil / den Wohnwagen. Dabei könnt ihr das starre Solarpanel per Mikro-Wechselrichter an ein vorhandenes Stromnetz anschießen oder in Kombination mit einer EcoFlow Powerstation nutzen.

EcoFlow: 400W starres Solarpanel im Überblick

EcoFlow bietet zwei unterschiedliche starre Solarpanele an. Neben dem verhältnismäßig kleinen 100W starren Solarpanel wartet ein deutlich leistungsstärkeres EcoFlow 400W starres Solarpanel auf euch.

Das starre Solarmodul mit 400W von EcoFlow ist sowohl für netzunabhängige Lösungen als auch netzgebundene Lösungen geeignet. Dies bedeutet, dass ihr die Solarpanele sowohl für klassische Solaranlagen, für Balkonkraftwerke, aber auch an Orten nutzen könnt, an denen kein klassisches Stromnetz vorhanden ist. Hier denken wir beispielsweise an den Schrebergarten oder das Wohnmobil. Die Solarpanele verfügen über MC4-Anschlüsse für eine flexible Verwendung.

Das 400W Solarpanel ist aus hochleistungsfähigen monokristallinen Zellen gefertigt und besitzt einen Wirkungsgrad von 23 Prozent. Das Solarpanel wurde vom TÜV Nord zertifiziert, bietet eine IP68 Schutzklasse und einen robusten, nicht-korrodierenden Aluminiumrahmen. EcoFlow betont, dass Schutzklasse IP68 für die Wasser- und Staubbeständigkeit unter kontrollierten Laborbedingungen gemäß IEC-Norm 60529 getestet wurde (bis zu 72h in max. 1m Wassertiefe). Ordnungsgemäß montierte Solarpanele widerstehen einer dynamischen Winddruckbelastung von 2.400 Pa (210 km/h Windgeschwindigkeit) und einer statischen Schneelast von 5.400 Pa (51 kg/0,1 qm Schnee).

Spezifikationen

Nennleistung: 400W

Abmessungen: 172,2cm x 113,4cm x 3,5cm

Leerlaufspannung: 37,10V

Kurzschlussstrom: 13,79A

Effizienz: 23 Prozent

Zellentyp: Monokristallin

Nettogewicht: 21,8kg

Wie eingangs erwähnt, könnt ihr die Solarpanele in Kombination mit einem Mikro-Wechselrichter verwenden. Hier bietet sich beispielsweise EcoFlow Powerstream an. Dieser Mikro-Wechselrichter ist in Deutschland aufgrund der aktuellen Gesetzesregelung auf 600W beschränkt. Dies soll sich jedoch Anfang kommendes Jahres ändern. Sobald es die hiesigen Gesetze hergeben, wird PowerStream kostenfrei per Softwareupdate auf 800W erweitert.

Möchtet ihr das 400W Solarpanel netzunabhängig mit einer Powerstation einsetzen (z.B. EcoFlow Delta 2 Max)? Dann benötigt ihr in jedem Fall noch einen Adapter von MC4 auf XT60. Einen solchen bietet EcoFlow ebenfalls an, selbiges gilt für Halterungen für die Solarpanele.

Weihnachtskation

Aktuell läuft bei EcoFlow eine Weihnachtsaktion, bei der ihr kräftig sparen könnt. So zahlt ihr für 2x 400W starre Solarpanele vorübergehend nur 335,29 Euro. In Kombination mit dem EcoFlow PowerStream Mikro-Wechselrichter werden aktuell nur 726,05 Euro fällig.

Möchtet ihr das Ganze in Kombination mit einer Powerstation kaufen, so ist dies auch kein Problem. Entsprechende Bundles sind derzeit auch drastisch im Preis gesenkt. So zahlt ihr für das EcoFlow Balkonkraftwerk inkl. Powerstream, 2x 400W starres Solarpanel und Powerstation Delta Max 2000 vorübergehend nur 1904,20 Euro.

