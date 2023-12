In der Vorweihnachtswoche haben wir noch einen schnellen Tipp für diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind, oder sich schlichtweg selbst beschenken möchten. Bei REWE erhaltet ihr aktuell 20-fach Payback-Punkte beim Kauf von Apple Geschenkkarten.

In letzter Zeit sind Rabatt-Aktionen zu iTunes Karten bzw. Apple Geschenkkarten deutlich seltener und unattraktiver geworden. Nichtsdestotrotz nehmen wir jede Aktion gerne mit, bei der man den ein oder anderen Euro sparen kann.

Ab dem heutigen Montag (18. Dezember 2023) und noch bis kommenden Sonntag (24. Dezember 2023) erhaltet ihr beim Kauf von Apple Geschenkkarten bei REWE 20-fach Payback-Punkte. Rewe schreibt

Aktion gültig vom 18.12. bis 24.12.2023 in allen teilnehmenden Märkten und online auf rewe-kartenwelt.de für die aufgeführten Apple-Geschenkkarten und Wertstufen. Ausgenommen sind die 15-€- und 10-250-€ Wertstufe. Artikelabgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und nur, solange der Vorrat reicht. Einmalig und nicht nachträglich einlösbar. Für die Einlösung im Markt Coupon aktivieren und die (mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorlegen. Für die Einlösung auf rewe-kartenwelt.de PAYBACK Kundennummer hinterlegen, Coupon aktivieren und PAYBACK Punkte erhalten. Es gelten die zusätzlichen AGB.