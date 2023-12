Mit iOS 17.2, iPadOS 17.2 und tvOS 17.2 hat Apple die Option zum Kauf von TV-Serien sowie Filmen aus den iTunes Store Apps entfernt und die Kunden stattdessen auf die Apple TV App umgeleitet. Leider hat Apple mit der Zusammenlegung die Wunschlisten abgeschafft, womit Kunden sich nun ihre Wunschtitel wieder zusammensuchen müssen.

Wunschlisten sind verschwunden

In der iTunes Store App auf dem iPhone und dem iPad sowie in den separaten Apple TV Apps „iTunes TV Shows“ und „iTunes Movies“ gab es die Möglichkeit, TV-Serien und Filme zu einer speziellen Wunschliste hinzuzufügen. Die Liste konnten Kunden nutzen, um auf Angebote zu warten und die Titel später anzusehen.

Mit dem Wechsel zur Apple TV App als Anlaufstelle für Filme und Serien haben jedoch die Wunschlisten der alten Apps nicht überlebt, sodass einige Kunden, die lange Beobachtungslisten zusammengestellt hatten, nicht mehr auf diese kuratierten Listen zugreifen oder sie an einen neuen Ort kopieren können.

Falls ihr auch betroffen seid, habt ihr womöglich Glück. Wenn ihr die Wunschlisten unter iOS zusammengestellt habt, könnten diese noch in der iTunes Store App vorhanden sein – zumindest berichten vereinzelte Nutzer, dass sie auf iOS-Geräten noch in die Wunschlisten Einblick haben. Diejenigen, die ihre Listen auf dem Apple TV zusammengestellt haben, scheinen jedoch keine Möglichkeit mehr zu haben, auf diese zuzugreifen.

Es ist nicht bekannt, ob Apple angesichts der Verärgerung der betroffenen Kunden die Wunschlisten in irgendeiner Form wieder einführen wird, aber es ist eher unwahrscheinlich. Es gab ähnliche Beschwerden, als Apple die App Store Wunschlisten mit iOS 11 entfernte, auch diese Funktion wurde nicht wieder eingeführt. Somit bleibt laut MacRumors zum aktuellen Zeitpunkt nur die Möglichkeit, Serien und Filme auf die „Als Nächstes“-Liste hinzuzufügen. In der Liste werden die Inhalte angezeigt, die man bereits gestartet hat oder die man manuell hinzugefügt hat. Das ist zwar unter Umständen nicht so übersichtlich wie die alten Wunschlisten, aber momentan die beste Möglichkeit.

