Mit dem kommenden Update auf iOS 17.2 und tvOS 17.2 führt Apple eine neue Navigation innerhalb der TV-App über die Seitenleiste ein. Über diese habt ihr einen schnellen Zugriff auf die verschiedenen Kategorien, die Suche, Kanäle, den Store sowie die Mediathek. Allerdings plant Apple noch weitere Anpassungen. So soll der dedizierte iTunes Movie Store in Rente geschickt werden und mit der TV-App zusammengeführt werden.

Separater iTunes Movie Store wird eingestellt

Aus dem Programmcode der Beta 2 zu iOS 17.2 und tvOS 17.2 geht hervor, dass Apple den iTunes Movie Store und die Apple TV-App zusammenführen wird. Ihr könnt zwar schon jetzt Filme und Serie über die TV-App kaufen, allerdings verfügen iPhone, iPad und Apple TV nach wie vor noch über einen eigenständigen iTunes Store.

So heißt es im Programmcode der Beta 2 unter anderem „iTunes Movies moved to the Apple TV app.“ und „iTunes TV Shows moved to the Apple TV app.“. Noch können Anwender im Rahmen der Beta 2 auf die entsprechenden Kategorien über die iTunes Store App zugreifen. Dies soll sich allerdings mit der finalen Freigabe des kommenden X.2 Updates ändern.

Code in 17.2 Beta 2 confirms @markgurman’s report that Apple is planning on moving iTunes Movies and TV shows into the Apple TV app! pic.twitter.com/GHx3Xndu2E — Aaron (@aaronp613) November 9, 2023

Dies dürfte ein weiterer Schritt sein, die Marke „iTunes“ zukünftig vollständig zu entfernen. Auf dem Mac ist die iTunes-App bereits im Jahr 2019 komplett verschwunden und auch auf dem PC hat diese bereits an Bedeutung verloren.