Ende November ist es wieder soweit. Der Black Friday und der Cyber Monday stehen als größtes Shopping-Event des Jahres für Sparfüchse und Schnäppchenjäger vor der Tür. vor der Tür. Auch Ring ist in diesem Jahr wieder mit von der Partie und reduziert die Preise – so stark wie nie zuvor. Bereits vor dem offiziellen Black Friday und Cyber Monday hat Ring bereits an der Preisschraube gedreht und die smarten Sicherheitsprodukte drastisch im Preis gesenkt. Die Highlights sind in unseren Augen die Ring Video-Türklingel Plus zum Preis von 99,99 Euro statt 179,99 Euro und die Ring Innenkamera (2. Generation) zum Preis von 34,99 Euro statt 59,99 Euro.

Ring: Video-Türklingel und Kameras drastisch reduziert

Ring – ein Tochterunternehmen von Amazon – läutet den Black Friday und Cyber Monday schon jetzt ein und reduziert eine Vielzahl seiner Produkte. Kurzum: Die besten Ring-Deals gibt es schon jetzt und bis einschließlich 27. November. Sichert euch schon jetzt die besten Deals. Alle Ring-Deals findet ihr hier, die Highlights haben wir für euch in der Übersicht.

Angebot Ring Akku Videotürklingel Plus (Battery Doorbell Plus) | Kabellose Video-Türsprechanlage mit... Kabellose Videotürklingel mit Kamera. Profitiere von der verbesserten Auflösung mit...

Mit dem erweiterten Sichtfeld der Kopf-bis-Fuß-Aufnahme kannst du jederzeit deine Pakete im Auge...

Angebot Ring Innenkamera (Indoor Camera 2. Gen.) | Überwachungskamera für den Innenbereich |... Die Plug-in-Sicherheitskamera schützt dein Zuhause so gut wie überall im Innenbereich, sodass du...

Mit Live-Video und 1080p-HD-Video kannst du jederzeit in Echtzeit sehen, was deine Haustiere gerade...

Angebot Ring Intercom von Amazon + Echo Pop | Für Gegensprechanlagen. Fernentriegelung, Selbstinstallation... Rüste deine kompatible Gegensprechanlage auf, um über die Ring-App mit Besuchern am Eingang deines...

Erhalte Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn jemand deine Gegensprechanlage betätigt. Dank der...

Angebot Ring Intercom + Nuki Combo 3.0 (Smart Lock + Bridge) | Mach deine Gegensprechanlage und Türschloss... Mit Ring Intercom und der Nuki Combo 3.0 kannst du deine Gegensprechanlage und das Schloss deiner...

Mit Ring Intercom kannst du mit Personen am Gebäudeeingang sprechen und sie von überall aus über...

Ring Intercom von Amazon | Upgrade für die Gegensprechanlage, Fernentriegelung,... Rüste deine Gegensprechanlage auf, um über die Ring-App mit Besuchern am Gebäudeeingang sprechen...

Ring Intercom wird durch einen Ring Schnellwechsel-Akkupack mit Strom versorgt. Lade die Ring-App...

Ring Flutlichtkamera Plus Kabel (Floodlight Cam Wired Plus) | Überwachungskamera aussen mit WLAN,... Sicherheit für Haus und Garten: Du kannst die Überwachungskamera ganz einfach aussen installieren....

HD-Auflösung: Die Überwachungskamera nimmt Videos in 1080p Auflösung und mit einem 140°...

Angebot Ring Video-Türklingel Akku (Video Doorbell) | Türklingel mit Kamera, HD-Video, WLAN,... Mit der Video Türklingel von Ring siehst du mit 1080p HD-Video nach, wer an deiner Haustür...

Diese neue Version der Funkklingel von Ring erfasst Bewegungen besser und bietet dir bei Dunkelheit...

Angebot Ring Alarm Security Kit, 5-teilig (2. Gen.) von Amazon | Alarmanlage für dein Haus & Wohnung,... Die Alarmanlage mit Kamera bietet dir umfassende Sicherheit für dein Haus oder deine Wohnung. Das...

Wenn der Alarm ausgelöst wird, erhältst du Benachrichtigungen auf dein Handy. Über die Ring-App...

