Apple stellt die Weichen dafür, dass iOS 18 das bedeutendste Update der letzten Jahre wird. Einem aktuellen Bericht von Bloomberg zufolge wird Apples nächstes iPhone-Software-Update trotz einer kurzen Entwicklungspause wichtige neue Funktionen und Designs sowie eine verbesserte Leistung und Sicherheit bringen.

iOS 18: KI-Funktionen sollen eine wichtige Rolle spielen

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple iOS 18 intern als „ehrgeizig und eindrucksvoll“ bezeichnet. Diese Charakterisierung kommt nach Jahren relativ unauffälliger Updates, erklärt Gurman. Das bemerkenswerteste Update der letzten Zeit war iOS 14 im Jahr 2020, das Widgets für den Homescreen einführte. Gurman merkt an, dass Apples Software 2024 bahnbrechend sein könnte und neue Designs sowie Funktionen mit entscheidenden Sicherheits- und Leistungsverbesserungen kombiniert.

Während konkrete Details zu den neuen Funktionen noch nicht bekannt sind, hat Bloomberg bereits erwähnt, dass Apple an einer Reihe neuer KI-Funktionen für iOS 18 arbeitet.

Für iOS 18 können Nutzer intelligentere Antwortvorschläge in der Nachrichten-App erwarten. Auch für Apple Music ist ein Upgrade geplant. Eddy Cue soll sich bereits für die Integration von KI-generierten Wiedergabelisten einsetzen. Außerdem erforscht das Unternehmen, wie generative KI in Produktivitäts-Apps wie Pages und Keynote implementiert werden kann. Natürlich soll auch Siri von dem KI-Upgrade profitieren. So hat sich Apple zum Ziel gesetzt, nächstes Jahr eine intelligentere Version von Siri auf den Markt zu bringen.

Zuletzt berichte Gurman, dass Apple die Entwicklung von iOS 18 vorübergehend pausiert hatte. Die Entwicklungsunterbrechung wurde angeblich durch eine Vielzahl von Bugs in iOS 17 ausgelöst. Aufgrund dieser Probleme wies Apples Software-Chef Craig Federighi die Entwicklerteams an, die Arbeit an neuen Projekten temporär zu stoppen. Stattdessen sollten sie sich erneut eingehend mit der aktuellen Version der Apple-Systeme beschäftigen. Der Zeitplan für die Veröffentlichung von iOS 18 soll durch die kurze Entwicklungspause nicht gefährdet sein.

Da die WWDC 2024 noch Monate entfernt ist und die allgemeine Veröffentlichung von iOS 18 erst im Herbst erwartet wird, kann es natürlich noch zu Änderungen im Entwicklungsplan kommen.