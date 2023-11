Apple selbst verkauft die AirTags im 4er Pack zum Gesamtpreis von 129 Euro. Allerdings haben wir zum Wochenstart einen heißen Tipp für euch parat. Bei Amazon erhaltet ihr das AirTags 4er Pack vorübergehend für nur 89 Euro. Ihr spart somit satte 40 Euro. Bei ernsthaftem Interesse können wir euch nur dringend raten, direkt zuzugreifen bevor der Preis wieder steigt. Versandkosten fallen übrigens keine an.

AirTags: 4er Pack vorübergehend nur 89 Euro

Die Apple AirTags erfreuen sich seit ihrer Einführung großer Beliebtheit. Die Einsatzmöglihckeiten sind vielfältig und auch wie haben verschiedene AirTags im Einsatz, so zum Beispiel am Schlüsselbund, am Fahrrad oder im Rucksack. Wir haben den Preis der Apple AirTags in den letzten Monaten regelmäßig auf Amazon beobachtet und dieser lag für gewöhnlich über 100 Euro. Heute erhaltet ihr die AirTags im 4er Pack für nur 89 Euro.

Apple selbst verkauft den AirTag im 1er Pack für 39 Euro. Entscheidet ihr euch für das 4er Pack bei Apple, so werden 129 Euro im Apple Online Store fällig (Dies entspricht einem Einzelpreis von 32,25 Euro). Bei Amazon erhaltet ihr das 4er Pack aktuell deutlich günstiger. Für dieses zahlt ihr aktuell nur 89,00 Euro. Dies wiederum entspricht einem Einzelpreis von 22,25 Euro. Ihr spart rein rechnerisch 10 Euro pro AirTag.

Bei einem rechnerischen Einzelpreis von nur 22,25 Euro pro AirTag kann man in unseren Augen beim Kauf nicht viel falsch machen. So kann man in die Welt der AirTags einsteigen oder sein bisheriges Portfolio bequem erweitern. Der Preis ist verdammt heiß, so dass ihr bei Interesse am Besten direkt zugreift.

Update 13:30 Uhr: Mittlerweile ist der Preis wieder auf 105,70 Euro gestiegen.