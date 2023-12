Apple plant Berichten zufolge eine bedeutende Designänderung für die nächste Generation der Apple Watch, was sich auf die Kompatibilität bestehender Armbänder auswirken soll. So könnte das Unternehmen nicht nur das Erscheinungsbild der Apple Watch ändern, sondern sich auch von seinem bisher eingesetzten Mechanismus zur Armbandbefestigung verabschieden.

Apple hat dieses Jahr nur wenige Neuerungen für die Apple Watch bereitgehalten, doch im kommenden Jahr könnte durchaus mehr geboten werden. Immerhin naht der zehnte Jahrestag der Smartwatch. Die Apple Watch wurde im September 2014 angekündigt, kam aber erst im April 2015 auf den Markt. Apple wird aller Voraussicht jedoch die Gelegenheit nutzen, nächstes Jahr ein „Jubiläums“-Modell einzuführen.

Neben möglichen neuen Features, wie Blutdruckmessung und Schlafapnoe-Erkennung, soll es auch größere Designänderungen geben. Wie diese aussehen werden, ist noch nicht bekannt. Die Auswirkungen kündigen sich jedoch bereits an. So berichtete bereits Bloombergs Mark Gurman, dass das neue Armbandsystem der Apple Watch 10 nicht mehr mit dem aktuellen kompatibel sein könnte.

Der Mechanismus zum Verbinden von Bändern mit dem Gehäuse der Apple Watch ist seit der Einführung der Smartwatch gleich geblieben. Die Apple Watch verfügt über einen Schlitz entlang der oberen und unteren Kante, in den ein Band eingeschoben werden kann, das dann einrastet. Wenn ein Knopf neben dem Schlitz auf der Unterseite des Geräts gedrückt wird, wird das Band freigegeben und kann leicht herausgeschoben werden.

Dieses System ist bei allen bisherigen Apple Watch Generationen gleich geblieben und ermöglicht es den Nutzern, die Bänder unabhängig von der Generation zu sammeln und auszutauschen, sofern das Gehäuse der Apple Watch die gleiche Breite hat. Das bestehende System beansprucht relativ viel Platz, der für größere Batterien oder andere interne Komponenten genutzt werden könnte. Dementsprechend heißt es, dass Apple an einem magnetischen Bandbefestigungssystem arbeitet, welches weniger Platz in Anspruch nehmen soll. Dass das neue Armbandsystem mit dem großen Redesign der Apple Watch kommen wird, ist naheliegend, doch bisher war sich die Gerüchteküche nicht sicher, ob Apple den Sprung im nächsten Jahr machen wird.

Wie der Vollzeit-Leaker Kosutami nun bestätigt, wird das neue Armbandsystem tatsächlich 2024 kommen. Bei der Gelegenheit empfiehlt Kosutami, alte Bänder vorher noch zu verkaufen, da er sich hier 100 % sicher ist. Kosutami war in der Vergangenheit mit seinen Leaks recht treffsicher, was dem Gerücht weiteren Rückenwind verleiht.

Connectors of next generation of Watch has completely redesigned…

Literally if you have old bands now, just sell it🤷‍♀️It’s 100% accurate

— Kosutami (@KosutamiSan) December 20, 2023