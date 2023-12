Sonos bereitet langsam aber sicher die nächste Produkteinführung vor. So hat das Unternehmen auf Instagram einen kurzen Clip veröffentlicht, der daraufhin deutet, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis mit der nächsten Ankündigung zu rechnen ist.

Sonos teasert neuen Lautsprecher an

In den vergangenen Wochen haben wir bereits „gelernt“, dass Sonos für die kommenden Monate gleich mehrere Produktneuheiten plant. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis der Hersteller den nächsten Lautsprecher präsentiert. Zumindest gehen wir nicht davon aus, das Sonos einen Teaser veröffentlicht und sich dann noch mehrere Monate Zeit nimmt. Vielmehr deutete der jüngste Clip daraufhin, dass in den kommenden Wochen mit einer Markteinführung zu rechnen ist.

Hierbei drängt sich natürlich die Frage auf, mit welcher Produktneuheit Sonos in das Jahr 2024 starten wird. Betrachtet man das Video auf Instagram, so zeichnet sich in unseren Augen die Markeinführung eines neuen Subwoofers ab. Nachdem der Sonos Sub mini im Jahr 2022 angekündigt wurde (hier unser Test), könnte nun eine neue Generation des „normalen“ Subs an der Reihe sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sonos (@sonos)

Darüberhinaus soll es im kommenden Jahr von Sonos auch noch einen neuen 8 Zoll Einbaulautsprecher, einen Kopfhörer, Roam 2, Sonos Voice Control 2.0, einen neuen High-End-Verstärker, eine neue High-End-Soundbar und weitere Neuheiten geben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren