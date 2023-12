Anfang November startete die Drama-Serie „The Buccaneers“ exklusiv auf Apple TV+. Nun wird bekannt, dass Apple die erfolgreiche Serie in die Fortsetzung schickt und die zweite Staffel in Auftrag gegeben hat.

Apple TV+ gibt 2. Staffel zu „The Buccaneers“ in Auftrag

Seit Kurzem steht das Staffelfinale zu „The Buccaneers – Staffel 1“ auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Nun hat Apple TV+ die Fortsetzung der Serie bestätigt. Bei „The Buccaneers“ handelt es sich um eine erfolgreiche Drama-Serie, inspiriert von „The Forge“, dem unvollendeten gleichnamigen letzten Roman der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Autorin Edith Wharton. In der Serie sind Kristine Frøseth („The Assistant“, „Sharp Stick“) als Nan St. George, Alisha Boe („When You Finish Saving the World“, „13 Reasons Why“) als Conchita Closson, Josie Totah („Saved by the Bell“) als Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag („Dive Club“) als Lizzy Elmsworth und Imogen Waterhouse („The Outpost“, „Nocturnal Animals“) als Jinny St. George zu sehen. Emmy-Preisträgerin Christina Hendricks („Mad Men“) ist Mrs. St. George, mit Mia Threapleton („Shadows“, „I Am Ruth“) als Honoria Marable. Falls ihr Interesse an der Serie habt, so steht die gesamte erste Staffel nun auf Apple TV+ auf Abruf zur Verfügung.

Die Serie wird wie folgt beschrieben

Mädchen mit Geld, Männer mit Macht. Neues Geld, alte Geheimnisse. Eine Gruppe lebenslustiger junger amerikanischer Mädchen stürmt in die eng geschnürte Londoner Saison der 1870er Jahre und löst einen angloamerikanischen Kulturkampf aus, während das Land der steifen Oberlippe von einer erfrischenden Missachtung jahrhundertelanger Traditionen durchdrungen wird. Die Freibeuter werden ausgesandt, um sich Ehemänner und Titel zu sichern, aber ihr Herz ist auf viel mehr gerichtet, und „Ja“ zu sagen ist nur der Anfang.

Wie es im Detail in der zweiten Staffel weitergeht, hat Apple TV+ noch verraten. Bis diese auf Apples Video-Streaming-Dienst anlaufen wird, dürfte auch noch einige Zeit ins Land ziehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren