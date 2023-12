Apple nutzt den gesamten Dezember für die Aktion „Apple 2023 Countdown“. Tag für Tag stellen die Manager in Cupertino einen neuen Blockbuster zum reduzierten Preis in den Mittelpunkt. Nur heute könnt ihr euch „Ladybug & Cat Noir“ – Der Film“ zum Preis von nur 4,99 Euro sichern.

Apple 2023 Countdown – Tag 20: „Ladybug & Cat Noir“ nur 4,99 Euro

Wir blicken am heutigen 20. Dezember 2023 auf Tag 20 der Aktion „Apple 2023 Countdown“ Der heute reduzierte Film richtet sich dabei in erster Linie an das jüngere Publikum.

In der Kurzbeschreibung zu „Ladybug & Cat Noir“ – Der Film“ heißt es

Die tollpatschige Teenagerin Marinette schlägt sich durch den Schulalltag in Paris – Höhepunkte ihres Tages sind die Momente, in denen sie auf ihren grossen Schwarm Adrien trifft. Als Marinette eines Tages ein „Miraculous“ findet, verwandelt sie sich auf wundersame Weise in die Superheldin Ladybug. Die neu erlangten Superkräfte muss Ladybug erstmal unter Kontrolle bringen, Hilfe kommt vom hübschen Superhelden Cat Noir. Was Marinette nicht ahnt: Hinter Cat Noirs Maske verbirgt sich Adrien! Als ein fieser Mega-Schurke mit dunkler Magie Paris bedroht, müssen sich Ladybug und Cat Noir verbünden. Um die Stadt zu retten, begeben sich die beiden auf ein unvergessliches Abenteuer!

Nur heute könnt ihr euch „Ladybug & Cat Noir“ – Der Film“ für nur 4,99 Euro sichern.

