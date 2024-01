Am gestrigen Sonntag, haben wir euch mit dem Clip „Apple TV+: A Toast to 2023“ in den Silvesterabend entlassen. Am heutigen Neujahrstag begrüßen wir euch ebenfalls mit Apples Video-Streaming-Dienst. Dieses Mal steht „Monarch: Legacy of Monsters“ im Mittelpunkt.

Apple TV+ veröffentlicht neue Clips zu „Monarch: Legacy of Monsters“

Es gibt Serien und Filme, die werden kaum von Apple TV+ beworben und es gibt Original, bei denen Apple nahezu wöchentlich neue „Teaser“ bereit stellt. Zu den Serien, die intensiv beworben werden, gehört beispielsweise „Monarch: Legacy of Monsters“. Bereits vor dem Start der Serie schickt Apple TV+ verschiedene begleitende Videos ins Rennen und dies setzt sich auch noch Wochen nach dem Serienstart fort. Dies dürfte unter anderem dazu führen, dass „Monarch: Legacy of Monsters“ derzeit zu den beliebtesten Serien auf der Video-Streaming-Plattform gehört.

In der Kurzbeschreibung heißt es

Ein schockierendes Geheimnis erschüttert Cate, die zu den Überlebenden des Angriffs von Godzilla auf San Francisco gehört. Inmitten wahrhaft monströser Bedrohungen begibt sie sich auf eine abenteuerliche, weltumspannende Reise, um die Wahrheit über ihre Familie und eine mysteriöse Organisation zu erfahren, die als Monarch bekannt ist.

Am vergangenen Freitag ist Episode 8 „Territorialprinzip“ gestartet. Unter anderem hat Apple nun aus dieser einen Clip auf YouTube veröffentlicht. Am kommenden Freitag feiert die Serie mit Folge 9 „Die Achse der Welt“ ihr Staffelfinale.

